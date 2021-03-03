Хиллар Тедер будет освобожден из-под стражи не позднее утра четверга

14 января Харьюский уездный суд дал санкции на арест на срок до двух месяцев бизнесмена Тедера и к настоящему времени бывшего советника министра финансов Керсти Крахт, подозреваемую по тому же уголовному делу. Однако в середине февраля Таллиннский окружной суд постановил, что аресты должны быть отменены. Крахт была освобождена 16 февраля, а Тедеру пришлось ждать 15 дней до вступления в силу постановления суда.

Ведущий госпрокурор Таави Перн отметил, что хотя адвокат защиты просил суд отменить арест Тедера, они обратились за альтернативной мерной - электронным наблюдением. "Окружной суд согласился с прокуратурой в том, что в деле Тедера имелось обоснованное подозрение в совершении преступления и что его арест был оправдан. И все же суд постановил, что угрозу совершения новых преступлений, исходящую от Тедера, также можно предотвратить и с помощью электронного наблюдения",- пояснил Перн.

«Аргументы окружного суда убедили прокуратуру, и прокуратура не считает нужным их опровергать на данном этапе рассмотрения дела. Поэтому мы решили не оспаривать решение суда",- сказал Перн.

Тедер будет освобожден из-под стражи не позднее утра четверга.

12 января полиция безопасности в числе прочих задержала Хиллара Тедера и теперь уже бывшего советника министра финансов Керсти Крахт как подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco в центре Таллинна; подозрение предъявлено также уже бывшему генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

Хиллара Тедера и Михаила Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно подозрению, они договорились, что Хиллар Тедер перед выборами в местные самоуправления пожертвует Центристской партии Эстонии в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство въезда на парковку на принадлежащую Таллинну землю. Под подозрение в торговле влиянием попала Центристская партия как юридическое лицо.

Тедера подозревают в даче взятки Крахт за то, чтобы она, используя свое положение советника министра финансов, обеспечила бы благоприятные для Porto Franco решения при использовании мер кризисной помощи Kredex. Передача взятки не состоялась, так как Хиллар Тедер и Керсти Крахт были задержаны сотрудниками департамента полиции безопасности.

Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег с целью сокрытия подкупа Крахт Тедером.