Делегация итальянских лыжников досрочно покинула чемпионат мира из-за коронавируса
Сборная Италии досрочно завершила выступление на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе из-за случаев заражения коронавирусом, пишет Newsru.
Сборная Италии досрочно завершила выступление на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе из-за случаев заражения коронавирусом, пишет Newsru.
Как сообщается на сайте Федерации зимних видов спорта Италии (FISI), делегация покинула соревнования в полном составе, включая команды по лыжным гонкам и лыжному двоеборью.
Среди специалистов и персонала были выявлены положительные тесты на коронавирус, после чего по согласованию с врачом решено вернуть участников чемпионата мира в Италию, чтобы сохранить здоровье итальянских спортсменов и обеспечить безопасное проведение оставшейся части чемпионата мира.
По данным портала OA Sport, первые случаи заражения были обнаружены в составе женской команды по прыжкам на лыжах с трамплина. Чтобы сдержать возможное распространение вируса, их отозвали с чемпионата.
Однако через несколько дней положительные тесты появились в других дисциплинах. Учитывая возможность ухудшения ситуации, было решено отозвать всю делегацию.
Чемпионат мира в Оберстдорфе продлится по 7 марта. В рамках мирового первенства проходят соревнования по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.
В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта (FIS) заявили, что отъезд итальянцев не повлияет на проведение оставшейся части чемпионата.
"У итальянской делегации было два положительных случая в прошлую субботу и два положительных случая во вторник. В связи с этим никаких дополнительных антикоронавирусных мер на чемпионате мира вводиться не будет. Также эта ситуация никак не повлияет на расписание соревнований", - говорится в сообщении FIS.