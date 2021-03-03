Эксперт: не стоит радоваться дешевизне съемных квартир, лучше поторопиться с покупкой собственной

«Предложений съемных квартир в Таллинне очень много. В каждом районе есть квартиры любого размера, любого качества. Плата за наем на десять процентов ниже, чем год назад. Из-за большого количества предложений наймодатели не могут взвинчивать цены», - описал ситуацию на рынке съемного жилья Андреэ Райд.

Цены на наем квартир снижаются, чего не скажешь о ценах на выставленные на продажу квартиры, которые неуклонно растут. Из сегодняшней базы данных это ясно видно: наем намного доступнее, чем покупка собственного жилья. Так почему бы не воспользоваться ситуацией и не отложить покупку своей собственной квартиры на то время, когда снимать будет уже не так комфортно?

«Рынок купли-продажи квартир сейчас можно назвать горячим. Совершается рекордное количество сделок. Это несомненно означает, что до сих пор медленный рост цен на квартиры будет набирать обороты. Отложившие сегодня решение о покупке могут отстать от набирающего скорость ценового поезда», - сказал Андреэ Райд.

Исторически доходность от сдачи внаем, то есть отношение годовой платы за наем к рыночной стоимости квартиры, в среднем составляла примерно 5,5%. Из-за понижения цен доходность зимой 2021 года снизилась и сейчас составляет менее 5%. Большое количество предложений позволит в ближайшем будущем держать цены на съемное жилье под контролем. Предложения все время добавляются, поэтому опасений по поводу скорого роста стоимости съемного жилья нет. Можно предположить, что в долгосрочной перспективе доходность вернется на прежний уровень, т.е. цены на съемные квартиры вырастут.

«Заглянув немного дальше, то есть на год-полтора вперед, можно предположить, что рынок съемного жилья, страдающий от переизбытка предложений, придет к равновесию. Это означает, что сегодняшняя относительно низкая стоимость пропорционально приближается к уровню цен предыдущих лет. По сравнению с сегодняшним днем это означает рост стоимости съемного жилья на 10-15%. Однако, учитывая рост рыночной стоимости квартир, можно предположить, что в течение полутора лет плата за наем станет на 15-20% выше, чем сегодня», - подсчитал Андреэ Райд.

Когда стоимость найма вырастет, это заставит задуматься о покупке квартиры, но тогда они будут стоить гораздо дороже.