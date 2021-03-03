Эксперт: не стоит радоваться дешевизне съемных квартир, лучше поторопиться с покупкой собственной
Большой выбор съемных квартир и их более низкая стоимость, чем год назад, сделали рынок съемного жилья чрезвычайно привлекательным: все больше людей откладывают планы по покупке своей недвижимости на отдаленное будущее и предпочитают жить в съемной квартире. Но если вы все-таки хотите рано или поздно купить свое жилье, не откладывайте этот план из-за низких цен на съемные квартиры, рекомендует руководитель бюро недвижимости Raid & Ko Андреэ Райд.