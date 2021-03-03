В ночь на четверг возможны помехи в работе электронных каналов Swedbank
В связи с плановым ИТ-обслуживанием в ночь на четверг возможны помехи в работе электронных каналов Swedbank.
В связи с плановым ИТ-обслуживанием в ночь на четверг возможны помехи в работе электронных каналов Swedbank.
В период с полуночи до 04.30 возможны помехи в работе интернет- и мобильного банка, банковских карт и банкоматов, сообщил Swedbank.
Банк приносит извинения за возможные неудобства и советует запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы им не помешали плановые работы.