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  • В ночь на четверг возможны помехи в работе электронных каналов Swedbank

В ночь на четверг возможны помехи в работе электронных каналов Swedbank

Swedbank. ФОТО: Zygimantas Gedvila/

В связи с плановым ИТ-обслуживанием в ночь на четверг возможны помехи в работе электронных каналов Swedbank.

В период с полуночи до 04.30 возможны помехи в работе интернет- и мобильного банка, банковских карт и банкоматов, сообщил Swedbank.

Банк приносит извинения за возможные неудобства и советует запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы им не помешали плановые работы.

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