Картина дня: смерть спасателя, предложение ввести чрезвычайное положение и EKRE идет в Нарву

В Таллинне 31-летний мужчина умер после прививки, взаимосвязь пока не доказана

В 13.00 состоялась пресс-конференция, в которой участвовали генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, заведующая ковидным отделением Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алис Лилль, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заведующая отделом услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...

Заведующая Covid-отделением: поражения легких стали серьезнее, чем раньше

Заведующая Covid-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алис Лилль сказала Postimees, что врачи всех больниц, у которых есть опыт лечения коронапациентов, заметили, что повреждения легких стали более серьезными.

Мэр Таллинна хочет, чтобы ввели чрезвычайное положение

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, распространение коронавируса приняло такие масштабы, что необходимо подумать о введении чрезвычайного положения. Читать далее...

Март Хельме в Нарве: на выборах у нас здесь будет свой избирательный список

Один из основателей и бывший председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме сегодня по партийным делам приехал в Нарву. EKRE планирует в течение недели назвать руководителя ее нарвского отделения. Март Хельме признал, что русские и эстонцы расходятся по многим вопросам (например, отношением к 9 мая), но, заявил он, это не помешает принимать в EKRE новых русскоязычных членов. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1467 зараженных, скончались десять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8299 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1467, то есть 17,7% от общего количества. Читать далее...

Донченко: распространение коронавируса стало критическим

В 13.00 состоялась пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр столицы Михаил Кылварт и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...

Ужасающее зрелище: птичий грипп массово губит лебедей

Люди, гулявшие по северному побережью в погожий день, были шокированы: на пляже лежали туши лебедей и умирающие птицы: птичий грипп грозит перерасти в пандемию, пишет Postimees.«В феврале регистрировались в основном одиночные птицы, но в последние дни мертвые лебеди массово регистрировались в прибрежной зоне Вяэна-Йыэсуу в Харьюмаа и на полуострове Пяриспеа», - сказала специалист по связям с общественностью Департамента сельского хозяйства и продовольствия Элен Курвитс. Читать далее...

Глава «Юлемисте» о новых ограничениях: это было неожиданно и нерационально

По словам Гуйдо Пярнитса, руководителя торгового центра "Юлемисте", решение правительства закрыть торговые центры на выходные является неожиданным и нерациональным. Читать далее...

Песня о тревожной ненависти