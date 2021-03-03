Картина дня: смерть спасателя, предложение ввести чрезвычайное положение и EKRE идет в Нарву
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 3 марта.
В 13.00 состоялась пресс-конференция, в которой участвовали генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, заведующая ковидным отделением Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алис Лилль, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заведующая отделом услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...
Заведующая Covid-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Алис Лилль сказала Postimees, что врачи всех больниц, у которых есть опыт лечения коронапациентов, заметили, что повреждения легких стали более серьезными.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, распространение коронавируса приняло такие масштабы, что необходимо подумать о введении чрезвычайного положения. Читать далее...
Один из основателей и бывший председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Хельме сегодня по партийным делам приехал в Нарву. EKRE планирует в течение недели назвать руководителя ее нарвского отделения. Март Хельме признал, что русские и эстонцы расходятся по многим вопросам (например, отношением к 9 мая), но, заявил он, это не помешает принимать в EKRE новых русскоязычных членов. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8299 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1467, то есть 17,7% от общего количества. Читать далее...
В 13.00 состоялась пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр столицы Михаил Кылварт и советник отдела по слежению и контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ирина Донченко. Читать далее...
Люди, гулявшие по северному побережью в погожий день, были шокированы: на пляже лежали туши лебедей и умирающие птицы: птичий грипп грозит перерасти в пандемию, пишет Postimees.«В феврале регистрировались в основном одиночные птицы, но в последние дни мертвые лебеди массово регистрировались в прибрежной зоне Вяэна-Йыэсуу в Харьюмаа и на полуострове Пяриспеа», - сказала специалист по связям с общественностью Департамента сельского хозяйства и продовольствия Элен Курвитс. Читать далее...
По словам Гуйдо Пярнитса, руководителя торгового центра "Юлемисте", решение правительства закрыть торговые центры на выходные является неожиданным и нерациональным. Читать далее...
"Нападение на главврача Северо-Эстонской больницы Пеэпа Тальвинга, травля главы научного совета Ирьи Лутсар, повышенный градус кипения возмущенного разума и бурления кое-чего в соцсетях (а больше сейчас побурлить особо и негде), войны между сторонниками масок и антимасочниками. Всё это приметы нашего времени, имя которым – ненависть", - пишет в своем мнении Марианна Тарасенко.
Женщине, нанесшей в понедельник вечером в Вильяндиском уезде тяжелые ножевые ранения двум детям, предъявлено подозрение в покушении на убийство. Читать далее...
13 февраля в Нарве умерла от отравления угарным газом 12-летняя девочка - ее тело родственники нашли в ванной комнате, где был установлен газовый котел. Технадзор после этой трагедии проверил оборудование в доме и установил техническую причину выброса угарного газа. Специалисты провели также выборочную проверку квартир в Нарве, и обнаружили, что только 29% проверенных в Нарве газовых установок полностью безопасны. Читать далее...
В этом году в Таллиннскую больницу поступили уже 20 детей, пытавшихся свести счеты с жизнью, за весь прошлый год по собственной воле из жизни ушли 12 несовершеннолетних. Читать далее...
Сотрудники Муниципальной полиции Таллинна начали проверять ношение масок в общественном транспорте и раздавать маски пассажирам, а со следующей недели маски также будут класть в почтовые ящики многоквартирных домов, ставших очагами коронавирусной инфекции. Читать далее...
Шла спокойная предрождественская неделя. Сулев (65) чистил в ванной зубы, когда его жена удивленно прокричала с нижнего этажа, почему он не открыл окна - уже весь дом провонял экскрементами не сдержавшейся собаки! Сулев, который весь день провел дома со своим четвероногим другом, очень удивился, потому что не чувствовал никакого запаха. Читать далее...
Сектор недвижимости неоднороден, но включает несколько сегментов, каждый – со своими тенденциями и характеристиками. Он не влияет на экономику. Скорее, цены зависят от общего развития экономики. Проще говоря, самый главный фактор здесь – успехи людей и бизнеса, размышляет руководитель сферы управления кредитными портфелями Swedbank Урмас Симсон. Читать далее...
По словам генерального директора таллиннского торгового центре Järve Keskus Роме Арумаа, вследствие решения о закрытии торговых центров на выходных весь поток посетителей будет направлен в продуктовый магазин, где продаются и товары для дома. Читать далее...
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!