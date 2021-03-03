Прогноз Департамента здоровья: через две недели у нас может быть 2600 новых зараженных в сутки

"Сегодня мы имеем 1467 новых случаев заражения. Можно спросить, сколько так будет продолжаться, каков прогноз? К воскресенью мы можем иметь 1800 положительных случаев, к следующей пятнице — 2100, а через две недели — 2600", - заявил Ланно.

По его словам, распространение вируса быстрее всего идет сейчас на Сааремаа, в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, а также в Ляэне-Вирумаа.

"Уезды, которые нужно похвалить, это — Хийумаа, Ярвамаа, Йыгевамаа. Стабилизация заметна в Тартумаа и Пярнумаа. В остальных местах наблюдается рост", - сказал он.