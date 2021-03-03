Ср, 3.03.2021
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Женщина, ударившая двоих детей ножом, взята под стражу

Võhma maja, kus sõpra ootama jäänud vendi pussitati. ФОТО: Elmo Riig

Тартуский уездный суд в среду днем удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу женщины, которая в Выхма ударила детей ножом.

Судья Вильяндиского суда отдал распоряжение о взятии под стражу подозревающейся в покушении на убийство 37-летней женщины предварительно на двухмесячный срок.

За женщиной не числится правонарушений в какой-либо сфере, и она была трезва на момент совершения преступления. В то же время полиция отправит женщину на судебно-психиатрическую экспертизу.

Около 17.50 в понедельник Центр тревоги получил сообщение о том, что на лестничной клетке жилого дома на улице Калеви в Выхма Вильяндиского уезда находятся двое раненых детей в возрасте восьми и десяти лет. Детей обнаружила женщина, которая вызвала скорую помощь и оказала детям первую помощь.

Оба ребенка получили серьезные травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. По данным BNS, дети выздоравливают в больнице и их жизни ничего не угрожает.

Газета Sakala писала, что дети были братьями. Нападение произошло в соседнем для них доме. По данным издания, инцидент произошел перед дверью квартиры злоумышленника. По словам местного жителя, женщина нанесла одному ребенку три ножевых ранение, а другому - одно.

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