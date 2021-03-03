Женщина, ударившая двоих детей ножом, взята под стражу
Тартуский уездный суд в среду днем удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу женщины, которая в Выхма ударила детей ножом.
Тартуский уездный суд в среду днем удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу женщины, которая в Выхма ударила детей ножом.
Судья Вильяндиского суда отдал распоряжение о взятии под стражу подозревающейся в покушении на убийство 37-летней женщины предварительно на двухмесячный срок.
За женщиной не числится правонарушений в какой-либо сфере, и она была трезва на момент совершения преступления. В то же время полиция отправит женщину на судебно-психиатрическую экспертизу.
Около 17.50 в понедельник Центр тревоги получил сообщение о том, что на лестничной клетке жилого дома на улице Калеви в Выхма Вильяндиского уезда находятся двое раненых детей в возрасте восьми и десяти лет. Детей обнаружила женщина, которая вызвала скорую помощь и оказала детям первую помощь.
Оба ребенка получили серьезные травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. По данным BNS, дети выздоравливают в больнице и их жизни ничего не угрожает.
Газета Sakala писала, что дети были братьями. Нападение произошло в соседнем для них доме. По данным издания, инцидент произошел перед дверью квартиры злоумышленника. По словам местного жителя, женщина нанесла одному ребенку три ножевых ранение, а другому - одно.