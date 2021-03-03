Женщина, ударившая двоих детей ножом, взята под стражу

Судья Вильяндиского суда отдал распоряжение о взятии под стражу подозревающейся в покушении на убийство 37-летней женщины предварительно на двухмесячный срок.

За женщиной не числится правонарушений в какой-либо сфере, и она была трезва на момент совершения преступления. В то же время полиция отправит женщину на судебно-психиатрическую экспертизу.

Около 17.50 в понедельник Центр тревоги получил сообщение о том, что на лестничной клетке жилого дома на улице Калеви в Выхма Вильяндиского уезда находятся двое раненых детей в возрасте восьми и десяти лет. Детей обнаружила женщина, которая вызвала скорую помощь и оказала детям первую помощь.

Оба ребенка получили серьезные травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. По данным BNS, дети выздоравливают в больнице и их жизни ничего не угрожает.