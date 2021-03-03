Найдены останки пропавшего без вести год назад мужчины
Вчера днем в лесу возле Кярдла на острове Хийумаа были найдены останки пожилого мужчины, пропавшего без вести в мае прошлого года, пишет Postimees.
Вчера днем в лесу возле Кярдла на острове Хийумаа были найдены останки пожилого мужчины, пропавшего без вести в мае прошлого года, пишет Postimees.
На основании найденных возле останков документов и одежды у полиции есть основания полагать, что это 72-летний мужчина, пропавший прошлым летом на Хийумаа.
Останки будут отправлены на экспертизу, которая установит причину смерти, сообщила Ляэнеская префектура.
Последний раз родственники контактировали с пропавшим около 18 часов 29 мая прошлого года, когда он уходил из дома. У него не было с собой телефона.