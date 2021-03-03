Найдены останки пропавшего без вести год назад мужчины

На основании найденных возле останков документов и одежды у полиции есть основания полагать, что это 72-летний мужчина, пропавший прошлым летом на Хийумаа.

Последний раз родственники контактировали с пропавшим около 18 часов 29 мая прошлого года, когда он уходил из дома. У него не было с собой телефона.