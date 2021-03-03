Фотоновость ⟩ Стадион A. Le Coq Arena укрыли одеялом в ожидании большой игры
Эстонский национальный стадион A. Le Coq Arena готовится к cтартующему в конце марта для мужской национальной сборной отборочному циклу матчей ЧМ, пишет Postimees.
Эстонский национальный стадион A. Le Coq Arena готовится к cтартующему в конце марта для мужской национальной сборной отборочному циклу матчей ЧМ, пишет Postimees.
На футбольном поле была установлена большая палатка для защиты газона.
Чтобы обеспечить наилучшее состояние поля для весенних игр и в течение всего сезона, газон подготавливается с помощью программы тщательного ухода. Дополнительное отопление и навес, закрывающий поле, создают благоприятную среду, в которой трава может начать расти, говорится в пресс-релизе.
Первая игра ждет стадион в Лиллекюла 24 марта, когда мужская сборная Эстонии начнет новую отборочную серию чемпионата мира матчем против Чехии.