Фотоновость ⟩ Стадион A. Le Coq Arena укрыли одеялом в ожидании большой игры

Чтобы обеспечить наилучшее состояние поля для весенних игр и в течение всего сезона, газон подготавливается с помощью программы тщательного ухода. Дополнительное отопление и навес, закрывающий поле, создают благоприятную среду, в которой трава может начать расти, говорится в пресс-релизе.