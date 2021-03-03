Ср, 3.03.2021
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Фотоновость ⟩ Стадион A. Le Coq Arena укрыли одеялом в ожидании большой игры

A. Le Coq Arena. ФОТО: Eesti Jalgpalli Liit

Эстонский национальный стадион A. Le Coq Arena готовится к cтартующему в конце марта для мужской национальной сборной отборочному циклу матчей ЧМ, пишет Postimees.

На футбольном поле была установлена ​​большая палатка для защиты газона.

Чтобы обеспечить наилучшее состояние поля для весенних игр и в течение всего сезона, газон подготавливается с помощью программы тщательного ухода. Дополнительное отопление и навес, закрывающий поле, создают благоприятную среду, в которой трава может начать расти, говорится в пресс-релизе.

Первая игра ждет стадион в Лиллекюла 24 марта, когда мужская сборная Эстонии начнет новую отборочную серию чемпионата мира матчем против Чехии.

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