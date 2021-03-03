Ср, 3.03.2021
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Ryanair предсказывает быстрое оживление авиаотрасли в Европе

Ryanair on analüütikute sõnutsi lennufirmade seas üks suuremaid võitjaid. ФОТО: Scanpix/ REUTERS

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair предсказывает, что авиаперевозки внутри ЕС быстро возобновятся уже летом этого года, пишет YLE.

"Мы надеемся на возвращение в полетное расписание до 60 или 70 процентов от максимального количества рейсов в период между июнем и сентябрем", – заявил директор авиакомпании Майкл О’Лири.

К концу года перевозчик планирует совершать 80-90 процентов тех рейсов, которые стояли у компании в расписании в 2019 году.

Пока, впрочем, ситуация не столь радужная: в феврале 2021 года Ryanair выполнил лишь 6 процентов от объема перевозок в феврале 2020, а пассажиров перевезено всего около полумиллиона против десяти миллионов в прошлом году.

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