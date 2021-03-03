Ryanair предсказывает быстрое оживление авиаотрасли в Европе
Крупнейший европейский лоукостер Ryanair предсказывает, что авиаперевозки внутри ЕС быстро возобновятся уже летом этого года, пишет YLE.
Крупнейший европейский лоукостер Ryanair предсказывает, что авиаперевозки внутри ЕС быстро возобновятся уже летом этого года, пишет YLE.
"Мы надеемся на возвращение в полетное расписание до 60 или 70 процентов от максимального количества рейсов в период между июнем и сентябрем", – заявил директор авиакомпании Майкл О’Лири.
К концу года перевозчик планирует совершать 80-90 процентов тех рейсов, которые стояли у компании в расписании в 2019 году.
Пока, впрочем, ситуация не столь радужная: в феврале 2021 года Ryanair выполнил лишь 6 процентов от объема перевозок в феврале 2020, а пассажиров перевезено всего около полумиллиона против десяти миллионов в прошлом году.