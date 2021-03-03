Ryanair предсказывает быстрое оживление авиаотрасли в Европе

"Мы надеемся на возвращение в полетное расписание до 60 или 70 процентов от максимального количества рейсов в период между июнем и сентябрем", – заявил директор авиакомпании Майкл О’Лири.

К концу года перевозчик планирует совершать 80-90 процентов тех рейсов, которые стояли у компании в расписании в 2019 году.