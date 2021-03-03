Видео ⟩ "Скрутили на глазах у дочери": в Финляндии арестовали нарушившую карантин эстонку

26 февраля очаг коронавируса был обнаружен в принадлежащем эстонке Мерике Сирельпуу зале йоги MS Studio в городе Ийсалми. Департамент здравоохранения попросил сообщить об этом, чтобы выявить тесные контакты, но Сирельпуу отказалась. Днем позднее женщина написала в соцсети, что произошло похищение человека.
«Поскольку с 20 по 23 февраля в моей студии йоги был коронапозитивный человек, что выяснилось лишь в пятницу, и департамент здравоохранения поместил всех нас на карантин», - написала Сирельпуу, добавив, что проинформировала затем департамент о том, что уехала вместе с ребенком на карантин в сельскую местность.
Женщина также написала, что планировала пройти тестирование после карантина и что полиция знала о ее решении. Однако департамент здоровья якобы позвонил Сирельпуу, когда она гуляла по лесу без телефона, и известил об этом полицию, после чего полиция подъехала к дому женщины.
"Заломили меня в гостиной на диван, двое здоровых мужчин применили грубую силу к хрупкой женщине на глазах у моей 11-летней дочери! Жестокое насилие в собственном доме!" - написала женщина.
«Один из них вырвал мой телефон, стер мое видео, но, к счастью, моей дочери хватило ума продолжить снимать. Меня просто затащили в полицейскую машину и отвезли на насильственную процедуру, то есть на тестирование».
После тестирования женщину, по ее словам, перевели в камеру. Она также сообщила, что результат ее теста оказался положительным. «Во время насильственного тестирования полицейский так держал меня за горло, что я не могла дышать! Потом меня затащили в закрытое отделение больницы, где привязали мои руки и ноги ремнями к кровати», - описала свою ситуацию Сирельпуу.
Yle пишет, что полиция запросила тест на коронавирус для женщины после того, как владелица студии йоги не ушла на самоизоляцию после массового контакта с другими коронапозитивными. Полиция поехала к женщине только после нескольких тестовых звонков. Сирельпуу сопротивлялась во время задержания. Сама женщина в настоящее время находится под наблюдением медперсонала.
Даже сегодня на странице Сирельпуу в социальных сетях можно было прочитать, что она до сих пор не получила результат теста на бумаге или по телефону. «Почему мне не выдали бумажных документов, по какой причине меня задерживают здесь третьи сутки, если нет положительного ответа?» - пишет женщина.