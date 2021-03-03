Видео ⟩ "Скрутили на глазах у дочери": в Финляндии арестовали нарушившую карантин эстонку

26 февраля очаг коронавируса был обнаружен в принадлежащем эстонке Мерике Сирельпуу зале йоги MS Studio в городе Ийсалми. Департамент здравоохранения попросил сообщить об этом, чтобы выявить тесные контакты, но Сирельпуу отказалась. Днем позднее женщина написала в соцсети, что произошло похищение человека.

«Поскольку с 20 по 23 февраля в моей студии йоги был коронапозитивный человек, что выяснилось лишь в пятницу, и департамент здравоохранения поместил всех нас на карантин», - написала Сирельпуу, добавив, что проинформировала затем департамент о том, что уехала вместе с ребенком на карантин в сельскую местность.

Женщина также написала, что планировала пройти тестирование после карантина и что полиция знала о ее решении. Однако департамент здоровья якобы позвонил Сирельпуу, когда она гуляла по лесу без телефона, и известил об этом полицию, после чего полиция подъехала к дому женщины.

"Заломили меня в гостиной на диван, двое здоровых мужчин применили грубую силу к хрупкой женщине на глазах у моей 11-летней дочери! Жестокое насилие в собственном доме!" - написала женщина.

«Один из них вырвал мой телефон, стер мое видео, но, к счастью, моей дочери хватило ума продолжить снимать. Меня просто затащили в полицейскую машину и отвезли на насильственную процедуру, то есть на тестирование».

После тестирования женщину, по ее словам, перевели в камеру. Она также сообщила, что результат ее теста оказался положительным. «Во время насильственного тестирования полицейский так держал меня за горло, что я не могла дышать! Потом меня затащили в закрытое отделение больницы, где привязали мои руки и ноги ремнями к кровати», - описала свою ситуацию Сирельпуу.

Yle пишет, что полиция запросила тест на коронавирус для женщины после того, как владелица студии йоги не ушла на самоизоляцию после массового контакта с другими коронапозитивными. Полиция поехала к женщине только после нескольких тестовых звонков. Сирельпуу сопротивлялась во время задержания. Сама женщина в настоящее время находится под наблюдением медперсонала.