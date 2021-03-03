Вступающие летом в силу налоговые изменения встряхнут онлайн-торговлю
C 1 июля 2021 года сферу торговли через интернет ожидают заметные изменения, пишет DV.ee.
C 1 июля 2021 года сферу торговли через интернет ожидают заметные изменения, пишет DV.ee.
Больше всего они затронут онлайн-продавцов, торговые площадки в интернете, а также почтовые и логистические компании, доставляющие заказанные из третьих стран товары покупателям и выступающие в роли таможенных агентов.
Возможно, некоторым предприятиям нужно будет серьезно пересмотреть свой учет налога с оборота или даже направление коммерческой деятельности, предупреждают налоговые консультанты KPMG Baltics Ольга Лаврова и Мерике Оя.
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