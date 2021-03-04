"Сельвер" уверенно выиграл у "Сааремаа" первый матч полуфинальной серии
Волейболисты таллиннского "Сельвера" одержали уверенную победу над командой "Сааремаа" в первом матче полуфинальной серии плей-офф, пишет Rus.ERR.
Волейболисты таллиннского "Сельвера" одержали уверенную победу над командой "Сааремаа" в первом матче полуфинальной серии плей-офф, пишет Rus.ERR.
Накануне вечером в Курессааре они обыграли своего соперника со счетом 3:0, а лучшим у победителей был Ренеэ Теппан, набравший 14 очков.
Полуфинальная серия проводится до трех побед одной из команд. Второй поединок соперников состоится в воскресенье в Таллинне.
В другом полуфинальном противостоянии встретятся тартуский "Бигабнк" и "Пярну". Стартовый матч серии в этой паре пройдет в четверг вечером в Тарту и начнется в 20:00.