Власти США заявили об отказе от силовых методов в продвижении демократии

"Мы не будет продвигать демократию, прибегая к дорогостоящим военным операциям. Также мы не будем пытаться силой свергать авторитарные режимы", - сказал он, выступая в Госдепартаменте. Слова госсекретаря приводит "Интерфакс".

Энтони Блинкен пояснил, что США пробовали эти методы в прошлом и они не дали ожидаемых результатов, пишет Newsru. По его словам, администрация Байдена будет стремиться продвигать демократию, подавая пример другим странам и вознаграждая партнеров за демократические преобразования.

Энтони Блинкен в ходе выступления также заявил, что главным приоритетом США на мировой арене является противостояние с Китаем, а не с Россией или Ираном. "Китай - это крупнейшая геополитическая проблема этого столетия", - подчеркнул он.

Глава Государственного департамента пояснил, что у США есть и другие проблемы в мире. Они связаны, в частности, с Россией, Ираном, КНДР. "Однако угроза, которую представляет собой Китай, - совершенно иного рода", - полагает госсекретарь.