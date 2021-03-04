Фото ⟩ В Пеэтри продается очень большой дом со сказочно красивыми интерьерами

Интерьеры этого просторного, построенного в 2007 году дома созданы профессиональным дизайнером. Площадь дома - 388,9 м2. В доме - восемь комнат, да и цена не маленькая - 490 000 евро.

Дом в Пеэтри. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома вы найдете гостиную со столовой, кухню, две спальни, кабинет, баню и кладовые. На втором этаже - еще одна гостиная, пять спален и ванная комната.

Дом в Пеэтри. ФОТО: KV.EE

Интерьеры дома оформлены в светлых тонах с легким налетом деревенской романтики, что не мешает им выглядеть достойно и элегантно с помощью тщательно подобранных предметов декора и мебели.

Дом в Пеэтри. ФОТО: KV.EE

На участке площадью 1617 квадратных метров растут ягодные кусты и плодовые деревья, а также есть просторная летняя кухня с террасой. Кроме того, имеется детский игровой домик и теплица.

Дом в Пеэтри. ФОТО: KV.EE