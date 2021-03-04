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Прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска, разрабатываемый для миссий на Луну и Марс, совершил успешную посадку в Техасе после двух пусков, закончившихся неудачно. Но после посадки загорелся и через несколько минут взорвался.

Компании SpaceX впервые за время испытаний удалось посадить один из своих прототипов Starship.

Starship SN10 (то есть десятый серийный испытательный аппарат) совершил суборбитальный полет и - в отличие от своих предшественников SN8 и SN9 - после этого смог вертикально приземлиться рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика (Техас).

Live feed of Starship SN10 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/Au6GmiyWN8 — SpaceX (@SpaceX) March 3, 2021

Триумф был недолгим, пишет Рейтер. Слегка наклонившись в сторону, когда автоматическая система пожаротушения направила поток воды на пламя в основании ракеты, космический корабль примерно через восемь минут после приземления взорвался.

В остальном полет Starship, продолжавшийся шесть с половиной минут, был успешным.

В рамках испытания он безупречно стартовал с полигона в Бока-Чика, вышел на высоту 10 километров с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой вертикальной посадкой на стартовую площадку.

Корабль разработан SpaceX для перевозки астронавтов и 100 тонн груза для будущих миссий на Луну и Марс.

Первый орбитальный полет Starship запланирован на конец этого года.

Для миллиардера Маска, основателя SpaceX, который также возглавляет компанию по производству электромобилей Tesla, результаты этого испытания можно считать неоднозначными, ведь Starship SN10 смог совершить достаточно мягкую посадку и был намного ближе к безопасному вертикальному приземлению, чем две предыдущие модели, отмечает Рейтер.

Сам Маск написал в "Твиттере": "Starship SN10 приземлился в целости и сохранности. Покойся с миром, SN10, почетная отставка".

Starship SN10 landed in one piece! https://t.co/lO4AF47MaN — Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2021

Видеотрансляция SpaceX на канале компании в YouTube прервалась вскоре после приземления. Момент взрыва в нее не попал. Некоторые поклонники Маска там же в YouTube тем не менее показали кадры того, как у основания ракеты произошел взрыв, который подбросил SN10 в воздух, после чего прототип корабля упал на землю и был охвачен пламенем.

Первые испытания Starship проводились в декабре 2020 года. Вторые испытания компания Маска провела в начале февраля. Тогда SN9 успешно взлетел с космодрома в Техасе и совершил серию маневров в воздухе, однако затем начал снижаться слишком быстро и взорвался при посадке.

"Мы провели еще один отличный полет, - говорил тогда представитель SpaceX во время трансляции. - Нам только надо еще немного поработать над посадкой".