Eesti 200 предлагает правительству создать образовательный фонд Ида-Вирумаа

Фонд образования должен быть выделен из средств фонда справедливого перехода, а также из других источников инвестиций на реформу школьной сети Ида-Вирумаа, для общего улучшения качества образования и обучения эстонскому языку. Деятельность образовательного фонда должна заключаться в том, чтобы делать инвестиции в учебные заведения и учебную среду с целью модернизации, привлекать новых учителей в регион, изыскивать средства для повышения им заработной платы, выплачиваемой за преподавание эстонского языка, финансировать необходимую методологическую подготовку, привлекать на работу поддерживающих специалистов, развивать региональные колледжи в масштабах деятельности и потенциал преподавателей, руководителей школ и учебных заведений.

«Использование денег Европейского Союза для крупных инвестиций в образование в Ида-Вирумаа - это единственно правильный шаг, если мы хотим, чтобы следующее поколение Ида-Вирумаа имело справедливое начало своей взрослой жизни в Эстонии. Мы можем сделать качественный скачок раз и навсегда. Ведь качество образования определяет, какие возможности есть у молодежи Ида-Вирумаа в будущем, и, к сожалению, до сих пор они не были выгодными», - пояснила цели предложения лидер партии Кристина Каллас.

«Справедливый переход - это не только обеспечение рабочими местами и инвестиции в зеленые технологии, это инвестиции в людей, предоставление качественного образования будущей рабочей силе, то, что сегодня предлагают региональные колледжи, но их поддержка со стороны государства до сих пор была недостаточной. С деньгами, предоставленными Европейским Союзом, если мы правильно их инвестируем, сегодня у нас есть экстраординарная возможность добиться настоящего прорыва в качестве образования», - добавила член правления Eesti 200 в Ида-Вирумаа Светлана Скребнева.