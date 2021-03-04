Учителя просят у государства ежемесячную зарплату в размере почти 2000 евро
Союз педагогов Эстонии (EHL) предложил правительству начать переговоры об установлении минимальной заработной платы учителей на 2022 год.
Союз педагогов Эстонии (EHL) предложил правительству начать переговоры об установлении минимальной заработной платы учителей на 2022 год.
Организация, представляющая учителей на переговорах о заработной плате, предложила правительству поднять минимальную ставку заработной платы учителей в 2022 году до уровня ожидаемой средней заработной платы в Эстонской Республике, то есть не менее 1562 евро в месяц.
Среднюю зарплату учителей в 2022 году, по мнению педагогов, следует повысить до уровня ожидаемой средней зарплаты лиц с высшим образованием - то есть до 1874 евро в месяц.
«Учитывая ситуацию, когда нагрузка учителей значительно увеличилась из-за пандемии Covid-19 и уже год была выше, чем обычно, пора привести заработную плату учителей в соответствие с требованиями и ожиданиями профессии учителя», - написал председатель Союза педагогов Эстонии Реэмо Вольтри,.
Министр образования и науки Лийна Керсна пообещала рассмотреть вопрос о заработной плате учителей в ходе обсуждения бюджетной стратегии. «Мы обязательно пойдем на переговоры по бюджету с просьбой повысить зарплату учителям, это совершенно ясно», - сказала Керсна во вторник.
В настоящее время минимальная заработная плата учителей составляет 1315 евро, а средняя заработная плата (в 2019 году) - 1582 евро.
Текущая государственная бюджетная стратегия на 2021–2024 годы предусматривает в общей сложности 1,5 миллиарда евро на выплату заработной платы учителям, что позволит сохранить среднюю заработную плату учителей на текущем уровне.