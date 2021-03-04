Учителя просят у государства ежемесячную зарплату в размере почти 2000 евро

Организация, представляющая учителей на переговорах о заработной плате, предложила правительству поднять минимальную ставку заработной платы учителей в 2022 году до уровня ожидаемой средней заработной платы в Эстонской Республике, то есть не менее 1562 евро в месяц.

Среднюю зарплату учителей в 2022 году, по мнению педагогов, следует повысить до уровня ожидаемой средней зарплаты лиц с высшим образованием - то есть до 1874 евро в месяц.

«Учитывая ситуацию, когда нагрузка учителей значительно увеличилась из-за пандемии Covid-19 и уже год была выше, чем обычно, пора привести заработную плату учителей в соответствие с требованиями и ожиданиями профессии учителя», - написал председатель Союза педагогов Эстонии Реэмо Вольтри,.

Министр образования и науки Лийна Керсна пообещала рассмотреть вопрос о заработной плате учителей в ходе обсуждения бюджетной стратегии. «Мы обязательно пойдем на переговоры по бюджету с просьбой повысить зарплату учителям, это совершенно ясно», - сказала Керсна во вторник.

В настоящее время минимальная заработная плата учителей составляет 1315 евро, а средняя заработная плата (в 2019 году) - 1582 евро.