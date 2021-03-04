В 2022 году учителя хотят получать не менее 1562 евро в месяц

Об этом в своем письме премьер-министру Кае Каллас, министру образования Лийне Керсна, а также руководству Союза городов и волостей Эстонии сообщил на этой неделе председатель Союза работников образования Реэмо Волтри.

"Предлагаем начать переговоры об утверждении минимальной ставки оклада учителей на 2022 год, а со своей стороны предлагаем повысить нижнюю ставку учительской зарплаты до ожидаемого уровня средней зарплаты по стране на следующий год - то есть не менее 1562 евро в месяц", - написал Вольтри в своем обращении.