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  • Утечка газа в Кохтла-Ярве: женщину с ребенком доставили в больницу

Утечка газа в Кохтла-Ярве: женщину с ребенком доставили в больницу

Газовая плита. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Накануне поздно вечером из-за утечки газа в квартире одного из домов в Кохтла-Ярве женщина и ребенок попали в больницу, пишет Rus.ERR.

В 22:41 в Центр тревоги поступило сообщение об исходящем из квартиры одного из домов по улице Оутокумпу запахе газа, передает Спасательный департамент.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире утечку газа, закрыли газовый кран и проветрили помещения.

Находившиеся в квартире мать и ребенок школьного возраста были доставлены в больницу на медосмотр.

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