Утечка газа в Кохтла-Ярве: женщину с ребенком доставили в больницу

В 22:41 в Центр тревоги поступило сообщение об исходящем из квартиры одного из домов по улице Оутокумпу запахе газа, передает Спасательный департамент.

Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире утечку газа, закрыли газовый кран и проветрили помещения.