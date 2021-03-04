Утечка газа в Кохтла-Ярве: женщину с ребенком доставили в больницу
Накануне поздно вечером из-за утечки газа в квартире одного из домов в Кохтла-Ярве женщина и ребенок попали в больницу, пишет Rus.ERR.
Накануне поздно вечером из-за утечки газа в квартире одного из домов в Кохтла-Ярве женщина и ребенок попали в больницу, пишет Rus.ERR.
В 22:41 в Центр тревоги поступило сообщение об исходящем из квартиры одного из домов по улице Оутокумпу запахе газа, передает Спасательный департамент.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире утечку газа, закрыли газовый кран и проветрили помещения.
Находившиеся в квартире мать и ребенок школьного возраста были доставлены в больницу на медосмотр.