Фестиваль Tallinn Music Week переносится на июнь

Фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW), который должен был состояться в мае, переносится на новые даты. Он пройдет с 9 по 13 июня, а в его рамках впервые будет проведен Фокус-день музыкального рынка Эстонии.

«Решение перенести фестиваль с мая на июнь основано на надежде, что введенные ограничения и постепенно увеличивающееся количество вакцинированных создадут лучшие и более безопасные условия для проведения культурных мероприятий в ближайшие месяцы», — комментирует Хелен Сильдна, основатель и стратегический руководитель TMW. «Ответственное проведение культурных мероприятий при первой же возможности, которая появится, когда позволят вирусные показатели, очень важно для процесса восстановления всей отрасли и экономики в целом, а также для психического благополучия людей. Давайте вместе приложим усилия, чтобы культурная сфера вновь ожила!»

Основными темами TMW этого года являются восстановление и богатая видами экосистема. Также на этот раз особое внимание будет уделено местному музыкальному сектору. 10 июня, в рамках конференции TMW и в сотрудничестве с отраслевыми организациями, деятельность которых направлена на развитие, впервые в Доме учителя будет проведен Фокус-день музыкального рынка Эстонии. В центре внимания дискуссий и мероприятий будет восстановление и возрождение целостной экосистемы этой области — сектора музыки и культуры, а также связанного с ними бизнес-ландшафта.

На этот раз международная музыкальная программа TMW сосредоточена в основном на представлении талантов из Эстонии, Прибалтики и стран Северной Европы. Артисты из других стран будут добавлены в программу весной, исходя из ситуации с распространением вируса в Эстонии и других странах Европы.

Фестиваль TMW состоит из трех основных частей: с 10 по 12 июня состоятся вечерний музыкальный фестиваль, проходящий в различных клубах и концертных залах, и конференция в Доме учителя, посвященная музыке и творчеству. Во время всего фестивального периода с 9 по 13 июня в городе будет представлена дневная городская программа для всей семьи. На этой неделе был запущен новый веб-сайт с обновленным дизайном TMW 2021, а программа фестиваля будет постепенно объявляться с марта по май.

Фестиваль TMW 2021 организован Shiftworks в соответствии с правилами проведения массовых мероприятий, которые помогают предотвратить распространение коронавируса.

В организации фестиваля задействовано около 500 компаний и организаций. Организация музыкальной программы и продакшн осуществляются в сотрудничестве с Damn.Loud и многими другими партнерами как из Эстонии, так и из-за рубежа.

Разработчиком цифровой платформы и сайта TMW 2021 является дизайнерское агентство Velvet, а авторами визуального имиджа фестиваля являются дизайнеры Велло Луттер и Матиас Вяэрси в сотрудничестве с дизайнерским бюро AKU.Главный спонсор TMW 2021 — Telia, стратегический партнер в области музыки — Music Estonia. Крупный партнер — Nordic Hotel Forum. Партнерами фестиваля являются Творческий городок Теллискиви и Viru Keskus. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и города Таллинна.