Фото ⟩ Бизнесмен Хиллар Тедер вышел на свободу

Отвечая в воротах тюрьмы на вопросы журналистов, Тедер заявил, что не заключал с бывшим генсеком Центристской партии Михаилом Корбом никаких договоренностей.

- Никаких соглашений с ним не было.

14 января Харьюский уездный суд выдал разрешение на взятие под стражу Тедера и проходящей по тому же уголовному делу бывшему советнику министра финансов Керсти Крахт сроком д двух месяцев. В середине февраля Таллиннский административный суд решил, что содержание под стражей необходимо отменить. Если Крахт вышла на свободу еще 16 февраля, то Тедер остался ждать вступления в силу судебного постановления.

Ведущий госпрокурор Таави Перн отметил, что хотя защитники ходатайствовали в суде об отмене содержания под стражей, в качестве альтернативы они ходатайствовали об электронном надзоре.

«Окружной суд согласился с прокуратурой, что в случае Тедера имеется обоснованное подозрение в совершении преступления и его содержание под стражей обоснованно. И все же суд счел, что опасность совершения Тедером новых преступлений можно предотвратить и с помощью электронного надзора», - пояснил Перн.

Дело Porto Franco

12 января сотрудники Полиции безопасности по подозрению в совершении коррупционного преступления, связанного с развитием участка недвижимости Porto Franco, в числе прочих задержали предпринимателя Хиллара Тедера и бывшего советника министра финансов Керсти Крахт. Подозрения были предъявлены генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу и - как юридическому лицу - Центристской партии.

Хиллара Тедера и Михаила Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно предъявленному подозрению, существовала договоренность о том, что Хиллар Тедер пожертвует перед местными выборами Центристской партии до миллиона евро. В ответ Михаил Корб пообещал организовать право в пользу Porto Franco построить парковку на таллиннской городской территории. Как юридическое лицо, Центристская партия тоже получила подозрение в торговле влиянием власти.

Хиллар Тедер также подозревается в том, что собирался дать взятку Керсти Крахт за то, что последняя воспользуется своей должностью советника министра, чтобы гарантировать Porto Franco льготные решения при использовании мер помощи от Kredex. Взятку дать не успели, поскольку Тедера и Крахт задержали сотрудники КаПо, отметила Государственная прокуратура.

Также Хиллара Тедера и Керсти Крахт подозревают к договоренности об отмывании денег, чтобы скрыть данную Тедером Крахт взятку.

Подозрения предъявлены еще двум предпринимателям.