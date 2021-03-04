Удивительно, но факт: квартиры в новостройках раскупаются молниеносно, и не только в Таллинне
В прошлом году LVM Kinnisvara успешно завершила продажу пяти новостроек, в том числе три девелоперских проекта в Харьюмаа и два в Пярну.
В прошлом году LVM Kinnisvara успешно завершила продажу пяти новостроек, в том числе три девелоперских проекта в Харьюмаа и два в Пярну.
Недавно завершены продажи частного и парного домов в семейном жилом районе Метсавеэре недалеко от Таллинна. В Таллинне проданы все квартиры в жилом доме на Рауа, 28 в Кадриорге.
За пределами Таллинна завершены продажи квартир в эксклюзивном доме Malmö в Старом городе Пярну и земельных участков под застройку недалеко от городской черты Пярну.
«Год назад прогнозировалось, что рынок недвижимости потерпит крах, но все пошло иначе, - объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Жилье строится и раскупается быстро, и на рынке недвижимости появляются все новые ниши».
Таким образом, строительство новых и экономичных многоквартирных домов началось и в небольших городах, где пока на рынке представлены только дешевые и старые квартиры. «Цена на новые квартиры с энергосбережением класса A значительно превышает привычный уровень, иногда даже в два раза, однако есть и желающие купить, - подчеркнул Саксинг. - Это особенно верно в отношении небольших городов, откуда люди ездят на работу в Таллинн».
По словам Саксинга, значительно повысилась финансовая грамотность молодых семей, поэтому для многих низкая цена уже не является главным аргументом для покупки. «Сегодня понятно, что при покупке в кредит время работает в пользу покупателя солидной недвижимости, - сказал Саксинг. -Продажа домов в жилом районе Метсавеэре была несложной, потому что люди предполагают, что кредиты со временем станут дешевле, а вот фиксированные расходы - подорожают».