Удивительно, но факт: квартиры в новостройках раскупаются молниеносно, и не только в Таллинне

Недавно завершены продажи частного и парного домов в семейном жилом районе Метсавеэре недалеко от Таллинна. В Таллинне проданы все квартиры в жилом доме на Рауа, 28 в Кадриорге.

За пределами Таллинна завершены продажи квартир в эксклюзивном доме Malmö в Старом городе Пярну и земельных участков под застройку недалеко от городской черты Пярну.

«Год назад прогнозировалось, что рынок недвижимости потерпит крах, но все пошло иначе, - объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Жилье строится и раскупается быстро, и на рынке недвижимости появляются все новые ниши».

Таким образом, строительство новых и экономичных многоквартирных домов началось и в небольших городах, где пока на рынке представлены только дешевые и старые квартиры. «Цена на новые квартиры с энергосбережением класса A значительно превышает привычный уровень, иногда даже в два раза, однако есть и желающие купить, - подчеркнул Саксинг. - Это особенно верно в отношении небольших городов, откуда люди ездят на работу в Таллинн».