Кая Каллас: по сути мы находимся в состоянии чрезвычайного положения

Каллас сказала на пресс-конференции правительства в четверг, что правительство ввело очень строгие ограничения, более суровые, чем прошлой весной. Она отметила, что после прошлой весны законодательство изменили таким образом, чтобы правительство могло вводить ограничения без объявления ЧП.

«У нас фактически чрезвычайное положение», - сказала Каллас.

«Вирус распространяется лавинообразно, поэтому все мы должны себя ограничивать, - сказала глава правительства. - Март будет очень тяжелым».

Каллас подчеркнула, что ограничения введены для борьбы с распространением вируса и что можно ввести еще более суровые ограничения, вплоть до запретов на передвижение.

По словам премьер-министра, государство усилило надзор за соблюдением ограничений, в том числе ношением масок. Надзор планируется усилить еще основательнее.

Каллас заявила, что те места, где не будут соблюдать ограничения, закроют без каких-либо компенсаций.

Премьер-министр отметила, что прошлой весной, когда люди острее ощущали опасности, они соблюдали правила. Сославшись на мнение члена научного совета Андеро Уусберга, Каллас сказала, что благодаря строгим ограничениям люди осознают серьезность ситуации и лучше следуют правилам.

По словам Каллас, правительство может ввести полный запрет на передвижение, но надеется, что люди осознают серьезность ситуации, сами будут вести себя ответственнее и ограничения не придется ужесточать.