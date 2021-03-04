ФОТО: BBC News

Адвокаты Алексея Навального обнаружили его в СИЗО во Владимирской области. Несмотря на то, что политика вывезли из московского изолятора "Матросская тишина", поместить его в колонию, по словам его защиты, сейчас невозможно. Би-би-си спросила юристов, насколько законно объединение наказаний и когда Навального могут отправить в колонию.

Адвокаты Алексея Навального 3 марта обнаружили его во Владимирской области - но не в колонии ИК-2 города Покров, как ожидали, а в СИЗО-2 Кольчугино. Несмотря на то, что политика вывезли из московского изолятора "Матросская тишина", поместить его в колонию, по словам его защиты, сейчас невозможно.

Как выяснилось, осужденному и его защите до сих пор не вручили решение Мосгорсуда о реальном сроке по делу "Ив Роше". А приговор по обвинению в клевете на ветерана, в котором объединены все назначенные Навальному на данный момент наказания, включая 2,5 года колонии, в силу еще не вступил.

Би-би-си спросила юристов, насколько законно объединение наказаний и когда Навального могут отправить в колонию.

Как в приговоре о клевете появился реальный срок для Навального

20 февраля Мосгорсуд публично огласил вводную и резолютивную части апелляционного постановления о замене Навальному условного срока реальным отбыванием наказания в колонии общего режима.

Полный текст этого решения, которым лишение Навального свободы вступило в силу, суд пообещал изготовить через семь дней.

Сразу после этого в том же здании суда завершился обвинительным приговором процесс по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Мировой судья Вера Акимова присудила Навальному штраф в 850 тыс. рублей, объединив в приговоре это наказание с реальным сроком по делу "Ив Роше".

По статье 70 Уголовного кодекса - "Назначение наказания по совокупности приговоров" - к наказанию, назначенному по последнему приговору, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору.

Этот объединенный приговор не вступил в силу, и апелляционная жалоба защиты на него еще не рассмотрена.

В апелляционной жалобе адвокаты в том числе заявили о нарушении прав на защиту: "Мы не знали в процессе по делу о клевете, что мировой судья будет объединять два приговора. В ходе разбирательства по делу о клевете вопрос об объединении наказаний не рассматривался, мы не выражали по этому поводу свою позицию. Мы считаем это незаконным".

Проблема в том, что решение Симоновского суда об отправке в колонию Навального вступило в силу за несколько часов до вынесения приговора по делу о клевете - после оглашения апелляционного постановления Мосгорсуда.

Но Мосгорсуд огласил только вводную и резолютивную часть, а полный текст этого решения, по словам Михайловой, защите не выдали. Нет его и в материалах дела, уточняет адвокат.

"Мировой судья сослалась на постановление Мосгорсуда о вступлении в силу решения о реальном сроке Навальному, но не видела этого документа - его вообще не существовало. Мосгорсуд объявил, что он будет полностью изготовлен через неделю. Ни мы, ни Навальный не получили его до сих пор", - говорит адвокат Ольга Михайлова.

Таким образом, судья Вера Акимова объединила два приговора, ссылаясь на решение апелляционной коллегии Мосгорсуда, официального текста которого не было ни у нее, ни у других участников процесса, считает защита Навального.

На оглашении решения Мосгорсуда в зале Бабушкинского суда, где 20 февраля проходили оба процесса, судья Акимова не присутствовала: узнать о решении апелляции по делу о реальном сроке она могла разве что из СМИ или неофициального разговора с судьями - вне процессуальных правил, говорит адвокат Михайлова..

К тому же, прения, во время которых прокурор просила судью объединить наказание Навальному за клевету с реальным сроком по делу "Ив Роше", завершились еще до того, как это решение подтвердил Мосгорсуд. И защита указывала на то, что оно на тот момент не вступило в силу.

После оглашения этого решения и до вынесения приговора по делу о клевете в процессе оставалось только последнее слово Навального. Процессуальных оснований для объединения двух приговоров это не оставляло, считают адвокаты.

Теперь защита обжалует один и тот же реальный срок лишения Навального свободы в двух разных процессах: в кассации - постановление Симоновского райсуда и Мосгорсуда, в апелляции - приговор мирового судьи. Получается сложная запутанная конструкция, признает Михайлова.

"Наша позиция заключается в том, что оба уголовных дела должны быть прекращены, говорит адвокат, ссылаясь в деле "Ив Роше" на решение ЕСПЧ (он признал процесс несправедливым, а приговор Навальному - незаконным), а в деле о клевете - на экспертные заключения, в том числе представленные стороной обвинения, где говорится, что высказывания Навального были оценочными суждениями.

Такие суждения не могут расцениваться как клевета, утверждает защита.

Когда Навального могут отправить в колонию?

Getty Images Адвокаты Навального полагают, что решение Мосгорсуда об отправке его в колонию незаконно.

По статье 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу.

В течение этого срока осужденный имеет право на краткосрочное свидание, а при отправке в колонию администрация СИЗО обязана поставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Нарушения этого правила случаются. Еще год назад президентский совет по правам человека жаловался, что сидельцев в России торопятся отправлять в места лишения свободы сразу после вердикта суда первой инстанции - еще до вступления приговора в законную силу.

Но это незаконно, признают все опрошенные Би-би-си юристы.

Оснований отправлять Навального в колонию нет, объясняет Михайлова. Постановление Мосгорсуда о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше" вступило в силу, но у Навального теперь другой приговор - новое судебное решение, которое объединило два приговора. И оно, напоминает адвокат, не вступило в силу.

До вступления в силу приговора мирового судьи отправлять Навального из СИЗО в колонию нельзя, считает адвокат.

Судья Мосгорсуда в отставке, бывший член президентского совета по правам человека Сергей Пашин, однако, считает иначе.

По его словам, для отправки Навального в колонию необходимо, чтобы Симоновский суд, который вынес это решение, обратил его к исполнению. Для этого он должен получить из Мосгорсуда апелляционное постановление и направить документ с гербовой печатью начальнику СИЗО, где сидит Навальный, говорит Пашин.

Если в приговоре мирового судьи реальный срок по делу о клевете не назначался, то включение в наказание по совокупности срока по делу "Ив Роше" не препятствует до вступления приговора в силу исполнению наказания в части лишения свободы, считает бывший судья.

Однако формально объединение наказаний, по его словам, может быть отменено в апелляции - если мировой судья не получала заверенную копию постановления Мосгорсуда по делу "Ив Роше" и это решение не исследовалось в процессе о клевете перед тем, как его включили в приговор. Проверить это возможно по протоколу заседания мирового суда.

Если обнаружатся нарушения, мировому судье придется их устранять и повторно включать в приговор наказание по делу "Ив Роше" в надлежащей процедуре, говорит Пашин. Но отправке Навального в колонию, по его словам, это не препятствует.

Как Навальный оказался в Кольчугино?

Официально о том, что Навального перевезли в СИЗО во Владимирской области, ни защиту, ни его родственников никто не уведомил, сказала Би-би-си Ольга Михайлова. Но защитники говорят, что предполагали такой вариант.

"Они разгружают московские СИЗО и раскидывают по ближайшим к Москве местам", - пояснила она.

Вопрос лишь в том, зачем источники врали СМИ и правозащитникам, что он находится в колонии. Сергей Пашин говорит, что если СИЗО в Кольчугино используется ФСИН как пересыльный пункт, Навального все же могли отправить из Москвы по этапу.

Отметим, что решение Мосгорсуда ни Навальный, ни защита до сих пор не получили, но получил ли его начальник СИЗО - неизвестно. Сразу после отправки оппозиционера из Москвы Мосгорсуд срочно опубликовал на своем сайте обезличенную копию этого постановления. В то же время решение Симоновского суда по тому же делу вообще до сих пор не опубликовано.

По словам Михайловой, перевозили Навального из "Матросской тишины" автозаком. Двоих его сокамерников перевели в Кольчугино тоже из Москвы.

"Мы приехали в Кольчугино утром и были первыми из адвокатов, - рассказала Михайлова. - Нам сказали подождать, и до двух часов дня никого, в том числе адвокатов по другим делам, в СИЗО не пускали, хотя в этом изоляторе обычно пропускают в течение пяти минут. В итоге нас провели и дали пообщаться. В камере у Навального нет ни холодильника, ни даже чайника, но есть телевизор".