Чт, 4.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Ида-Виру
  • Нетиповая Нарва на видео: самое большое деревянное здание в Эстонии - с бассейном и нулевым потреблением энергии

Нетиповая Нарва на видео: самое большое деревянное здание в Эстонии - с бассейном и нулевым потреблением энергии

Учебный центр Академии МВД в Нарве открылся в октябре 2020 года. ФОТО: Николай Андреев

Нарва - это не только всем известные памятники старины и безликие хрущевки. Это еще и самое большое деревянное здание в Эстонии. Одновременно оно является уникальное бетонной конструкцией и одним из первых общественных зданий в стране, которое за год производит столько же энергии, сколько потребляет. Гид Нарвского музея Елена Ховарт рассказывает в этом видео об учебном центре Академии МВД в Нарве.

Это выдающееся здание, представляет собой учебный, тренировочный и жилой комплекс для Академии внутренней безопасности и общежитие Нарвского колледжа Тартуского университета. Оно открылось в 2020 году и уже получило главную  архитектурную премию Капитала культуры Эстонии.

Над архитектурным проектом работала целая команда архитекторов и ландшафтных дизайнеров. 

Вытянутое здание своей высотой и простотой структуры снаружи напоминает секционные дома советской эпохи, которые стоят по соседству с ним.

Уникальным же его делает необычное для Нарвы использование материалов: это самое большое здание из дерева в Эстонии. Кроме того, это архитектурное сооружение является одним из первых общественных зданий в Эстонии с нулевым потреблением энергии.

Здание разрезает пополам проходящий через все строение крытый атриум с зимним садом.

Четкий ритм секционных линий и вертикальных окон напоминает строй солдат на параде.

Перед зданием рельефная линия зелёного амфитеатра плавно опускается, эффектно открывая взору подземную часть бассейна спортивного комплекса.

Своеобразной изюминкой на торте стал неожиданный монумент в виде огромной подушки.

Нарва — это не только легенды о былом великолепии города. Это — и новая, уникальная архитектура.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back