Нетиповая Нарва на видео: самое большое деревянное здание в Эстонии - с бассейном и нулевым потреблением энергии

Нарва - это не только всем известные памятники старины и безликие хрущевки. Это еще и самое большое деревянное здание в Эстонии. Одновременно оно является уникальное бетонной конструкцией и одним из первых общественных зданий в стране, которое за год производит столько же энергии, сколько потребляет. Гид Нарвского музея Елена Ховарт рассказывает в этом видео об учебном центре Академии МВД в Нарве.