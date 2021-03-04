В феврале пассажиропоток Таллиннского аэропорта снизился на 88%
В феврале Таллиннский аэропорт обслужил 25 059 человек, что составило 12% от пассажиропотока в том же месяце прошлого года, пишет Rus.ERR.
В феврале Таллиннский аэропорт обслужил 25 059 человек, что составило 12% от пассажиропотока в том же месяце прошлого года, пишет Rus.ERR.
"Если в прошлом году в этот период у нас было открыто 28 маршрутов, то в феврале этого года их было всего 11. В то же время количество открытых направлений четко отображает ситуацию в авиации на данный момент, и мы рады уже тому, что хоть это количество у нас есть", – прокомментировал в четверг статистику коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
В то же время Пяргмяэ подчеркивает, что авиакомпании и аэропорт прогнозируют постепенное восстановление полетов и увеличение пассажиропотока на летние месяцы.
Наиболее востребованными в феврале были линии Таллинн-Хельсинки и Таллинн-Франкфурт.