В феврале пассажиропоток Таллиннского аэропорта снизился на 88%

"Если в прошлом году в этот период у нас было открыто 28 маршрутов, то в феврале этого года их было всего 11. В то же время количество открытых направлений четко отображает ситуацию в авиации на данный момент, и мы рады уже тому, что хоть это количество у нас есть", – прокомментировал в четверг статистику коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.