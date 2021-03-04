Лучший хоккеист Эстонии Роберт Рооба продлил контракт с финским клубом

Клуб заключил с 27-летним эстонским хоккеистом новое соглашение, которое будет действовать до конца сезона 2021/2022, сообщил официальный сайт "Юваскюли".

В этом сезоне Роберт Рооба является одним из лучших бомбардиров финской лиги, забросив 20 шайб в 42 матчах.

Однако личные успехи Рооба не слишком помогают его клубу - "Юваскюля" ведет борьбу за выживание, занимая в турнирной таблице предпоследнее, 14-е место.