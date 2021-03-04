Чт, 4.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
2

В ЕС началась экспертиза вакцины «Спутник V»

Вакцина "Спутник V". ФОТО: Sergei Malgavko/TASS/Scanpix

Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет DW.

Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V», не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений госрегуляторами. К настоящему моменту ее зарегистрировали 42 страны.

Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).

Также ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Пока Sanofi-GSK и CureVac не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, J&J подала заявку на авторизацию 16 февраля. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.

Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 млрд доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back