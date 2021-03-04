В ЕС началась экспертиза вакцины «Спутник V»
Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет DW.
Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет DW.
Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.
Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V», не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений госрегуляторами. К настоящему моменту ее зарегистрировали 42 страны.
EMA has started a rolling review of Sputnik V, a #COVID19vaccine developed by Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology.— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 4, 2021
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Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).
Также ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. Пока Sanofi-GSK и CureVac не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, J&J подала заявку на авторизацию 16 февраля. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.
Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 млрд доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.