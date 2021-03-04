Эстония будет судиться с Евросоюзом

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, одобренные Европарламентом принципы не соответствуют целям, направленным на переход к более экологичному транспорту и более конкурентоспособной экономической среде.

«Совершенно нерезонно и антиэкологично заставлять коммерческие автомобили регулярно идти на родину пустыми. Во-первых, это ставит эстонских перевозчиков в невыгодное положение, повышает цены на фрахт и снижает конкурентоспособность нашей экономики в целом. Во-вторых, прогон порожняка существенно увеличивает ненужную нагрузку на экологию»,- сообщил министр в пресс-релизе.

По словам министра, Еврокомиссия и сама указала недавно в своем анализе, что идущий порожняком транспорт дает до 2,9 млн тонн дополнительных выбросов CO2 в год, а это почти 5 процентов CO2 от транспортных перевозок в год. «Кроме того, выбросы NOx и PM2,5 в виде различных убытков обойдутся в 25,9 млн евро», - отметил министр.

По словам Ааса, также непонятно требование к международным автоперевозчикам соблюдать по заработной плате и отпускам водителей требования расположенных на маршруте стран. «Это протекционистские ограничения на свободное перемещение товаров и услуг, несовместимые с фундаментальными ценностями общего рынка», - добавил он.

Пакет мобильности вступил в силу 21 августа прошлого года, но в ближайшие годы будет постепенно применяться ряд новых требований. Пакет мобильности изменил требования к рабочему времени и отдыху водителей, правила работы в качестве автомобильного перевозчика и доступа к рынку международных автомобильных перевозок, а также ввел новые стандарты размещения водителей на международных перевозках.