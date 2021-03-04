Картина дня: коронавирус не отступает, экспертиза "Спутника V" и заманчивое предложение о работе
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 марта.
В сегодняшней пресс-конференции правительства, которая состоялась в 12.00, участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Министры рассказали о ситуации в стране и возможных новых ограничениях. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6969 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1420, то есть 20,4% от общего количества тестов. Читать далее...
В России уже несколько месяцев идет программа массовой вакцинации против коронавируса. Однако некоторые люди, сделавшие прививку, все же заболевают Covid-19. Врачи и ученые пока советуют не снимать маски даже тем, кто сделал прививку. Читать далее...
Нарва - это не только всем известные памятники старины и безликие хрущевки. Это еще и самое большое деревянное здание в Эстонии. Одновременно оно является уникальное бетонной конструкцией и одним из первых общественных зданий в стране, которое за год производит столько же энергии, сколько потребляет. Гид Нарвского музея Елена Ховарт рассказывает в этом видео об учебном центре Академии МВД в Нарве. Читать далее...
В четверг правительство одобрило присоединение Эстонии к искам против пакета мобильности Европейского союза, тем самым отстаивая реализацию рыночных ценностей ЕС и зеленых целей. Читать далее...
Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Читать далее...
В то время, как Fermi Energia продолжает вести восторженные разговоры о строительстве атомной электростанции в Эстонии и мечтает к концу года увидеть начало процесса государственного планирования, отношение местных жителей к данному вопросу совершенно иное. Читать далее...
Подозреваемый в коррупции предприниматель Хиллар Тедер сегодня утром вышел из Таллиннской тюрьмы на свободу. Читать далее...
Легкие деньги могут обернуться тяжелыми последствиями, если не уследить за собственными данными. Читать далее...