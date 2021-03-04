Картина дня: коронавирус не отступает, экспертиза "Спутника V" и заманчивое предложение о работе

Кая Каллас: мы, по сути, находимся в состоянии чрезвычайного положения

В сегодняшней пресс-конференции правительства, которая состоялась в 12.00, участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Министры рассказали о ситуации в стране и возможных новых ограничениях. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1420 зараженных, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6969 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1420, то есть 20,4% от общего количества тестов. Читать далее...

Коронавирус после прививки: как сильно люди болеют и почему это происходит?

В России уже несколько месяцев идет программа массовой вакцинации против коронавируса. Однако некоторые люди, сделавшие прививку, все же заболевают Covid-19. Врачи и ученые пока советуют не снимать маски даже тем, кто сделал прививку. Читать далее...

Нетиповая Нарва на видео: самое большое деревянное здание в Эстонии - с бассейном и нулевым потреблением энергии

Нарва - это не только всем известные памятники старины и безликие хрущевки. Это еще и самое большое деревянное здание в Эстонии. Одновременно оно является уникальное бетонной конструкцией и одним из первых общественных зданий в стране, которое за год производит столько же энергии, сколько потребляет. Гид Нарвского музея Елена Ховарт рассказывает в этом видео об учебном центре Академии МВД в Нарве. Читать далее...

Эстония будет судиться с Евросоюзом

В четверг правительство одобрило присоединение Эстонии к искам против пакета мобильности Европейского союза, тем самым отстаивая реализацию рыночных ценностей ЕС и зеленых целей. Читать далее...

В ЕС началась экспертиза вакцины «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Читать далее...

АЭС как красная тряпка для быка

В то время, как Fermi Energia продолжает вести восторженные разговоры о строительстве атомной электростанции в Эстонии и мечтает к концу года увидеть начало процесса государственного планирования, отношение местных жителей к данному вопросу совершенно иное. Читать далее...

Фото 〉 Бизнесмен Хиллар Тедер вышел на свободу

Подозреваемый в коррупции предприниматель Хиллар Тедер сегодня утром вышел из Таллиннской тюрьмы на свободу. Читать далее...

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