Картина дня: выходки антимасочников, рекорды заболеваемости и зарплаты учителей и стартаперов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 4 марта.
В сегодняшней пресс-конференции правительства, которая состоялась в 12.00, участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Министры рассказали о ситуации в стране и возможных новых ограничениях. Читать далее...
Сегодня незадолго до 16 часов в автобусны терминал центра "Виру" зашел мужчина, который отказался надевать маску. Антимасочник также не подчинился приказам охранников, поэтому на него надели наручники и вывели из зала ожидания. Читать дальше...
Во вторник пользователь Facebook Дмитрий призвал в соцсети прийти в торговый центр "Юлемисте" без масок в четверг к 18 часам, чтобы продемонстрировать свое несогласие с ограничениями, но мероприятие провалилось из-за отсутствия интереса. Читать дальше...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6969 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1420, то есть 20,4% от общего количества тестов. Читать далее...
Коронавирус ставит рекорды в Харьюмаа. Сосед Маарду, крупнейший столичный район Ласнамяэ, занимает второе место по уровню заражения, опережая Таллинн и Эстонию в целом (в пересчете на 100 000 населения). Может ли Ласнамяэ повторить судьбу Маарду? Как намерены действовать власти? На эти вопросы в студии Postimees отвечал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Читать дальше...
Эстония входит в темно-красную зону риска Covid-19 из темно-красной зоны на карте предупреждений о поездках, где обозначены европейские страны с самым высоким уровнем заболеваемости Соvid-19. Обновленная карта опубликована в четверг. Читать дальше...
Премьер-министр Кая Каллас сообщила Postimees, что хотя ограничения строже, чем прошлой весной, сейчас важно заставить людей вести себя так, чтобы они не распространяли вирус. Читать дальше...
В студии Postimees мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что если российская вакцина «Спутник» эффективна, то мы по возможности должны использовать и ее: «Я считаю, что сейчас такая ситуация, при которой страны конкурируют за то, кто быстрее сможет вакцинировать свое население». Читать дальше...
В России уже несколько месяцев идет программа массовой вакцинации против коронавируса. Однако некоторые люди, сделавшие прививку, все же заболевают Covid-19. Врачи и ученые пока советуют не снимать маски даже тем, кто сделал прививку. Читать далее...
На прошлой неделе в Лекарственный департамент поступило 382 сообщения о возможных побочных эффектах препарата AstraZeneca. Двое вакцинированных сообщили о рвоте и обострении астмы как о серьезных реакциях, а остальные жаловались на головную боль, повышенную температуру или другие несерьезные реакции. Читать дальше...
Нарва - это не только всем известные памятники старины и безликие хрущевки. Это еще и самое большое деревянное здание в Эстонии. Одновременно оно является уникальное бетонной конструкцией и одним из первых общественных зданий в стране, которое за год производит столько же энергии, сколько потребляет. Гид Нарвского музея Елена Ховарт рассказывает в этом видео об учебном центре Академии МВД в Нарве. Читать далее...
В четверг правительство одобрило присоединение Эстонии к искам против пакета мобильности Европейского союза, тем самым отстаивая реализацию рыночных ценностей ЕС и зеленых целей. Читать далее...
Телекоммуникационные компании в Эстонии годами записывают различные данные о людях, но теперь Европейский суд постановил, что наши законы не соответствуют европейским стандартам и что у прокуратуры не должно быть права давать разрешение на использование контактных данных людей. Читать дальше...
Европейское агентство лекарственных средств начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Читать далее...
В то время, как Fermi Energia продолжает вести восторженные разговоры о строительстве атомной электростанции в Эстонии и мечтает к концу года увидеть начало процесса государственного планирования, отношение местных жителей к данному вопросу совершенно иное. Читать далее...
Подозреваемый в коррупции предприниматель Хиллар Тедер сегодня утром вышел из Таллиннской тюрьмы на свободу. Читать далее...
Коллегия госсуда по уголовным делам сегодняшним решением отклонила апелляцию Пыхьяской окружной прокуратуры и оставила в силе решение Харьюского уездного суда о признании Юрия Хабарова, зарезавшего в центре Таллинна человека, виновным в нанесении серьезного ущерба здоровью. Читать дальше...
Легкие деньги могут обернуться тяжелыми последствиями, если не уследить за собственными данными. Читать далее...
Несколько человек сообщили Postimees, что на фабрику производителя продуктов питания Salvest приходили медсестры, которые якобы вакцинировали сотрудников. Исполнительный директор Salvest Трийн Кыргмаа заверила, что ничего подобного не было. Читать дальше...
Союз педагогов Эстонии (EHL) предложил правительству начать переговоры об установлении минимальной заработной платы учителей на 2022 год. Читать дальше...