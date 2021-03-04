Картина дня: выходки антимасочников, рекорды заболеваемости и зарплаты учителей и стартаперов

Кая Каллас: мы, по сути, находимся в состоянии чрезвычайного положения

В сегодняшней пресс-конференции правительства, которая состоялась в 12.00, участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб и министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Министры рассказали о ситуации в стране и возможных новых ограничениях. Читать далее...

ВИДЕО 〉 В центре Viru буянил антимасочник: на него надели наручники

Сегодня незадолго до 16 часов в автобусны терминал центра "Виру" зашел мужчина, который отказался надевать маску. Антимасочник также не подчинился приказам охранников, поэтому на него надели наручники и вывели из зала ожидания. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 На акцию антимасочников к центру Ülemiste пришел всего один человек

Во вторник пользователь Facebook Дмитрий призвал в соцсети прийти в торговый центр "Юлемисте" без масок в четверг к 18 часам, чтобы продемонстрировать свое несогласие с ограничениями, но мероприятие провалилось из-за отсутствия интереса. Читать дальше...

За сутки в Эстонии выявлено 1420 зараженных, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6969 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1420, то есть 20,4% от общего количества тестов. Читать далее...

Свет: у ласнамяэсцев нет возможности переехать по совету президента в загородный дом

Коронавирус ставит рекорды в Харьюмаа. Сосед Маарду, крупнейший столичный район Ласнамяэ, занимает второе место по уровню заражения, опережая Таллинн и Эстонию в целом (в пересчете на 100 000 населения). Может ли Ласнамяэ повторить судьбу Маарду? Как намерены действовать власти? На эти вопросы в студии Postimees отвечал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. Читать дальше...

Эстония входит в темно-красную зону риска Covid-19

Эстония входит в темно-красную зону риска Covid-19 из темно-красной зоны на карте предупреждений о поездках, где обозначены европейские страны с самым высоким уровнем заболеваемости Соvid-19. Обновленная карта опубликована в четверг. Читать дальше...

Каллас об антимасочниках: я хочу, чтобы они заглянули дальше

Премьер-министр Кая Каллас сообщила Postimees, что хотя ограничения строже, чем прошлой весной, сейчас важно заставить людей вести себя так, чтобы они не распространяли вирус. Читать дальше...

Кылварт: если «Спутник-V» эффективна, нужно использовать и ее

В студии Postimees мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что если российская вакцина «Спутник» эффективна, то мы по возможности должны использовать и ее: «Я считаю, что сейчас такая ситуация, при которой страны конкурируют за то, кто быстрее сможет вакцинировать свое население». Читать дальше...

Коронавирус после прививки: как сильно люди болеют и почему это происходит?

В России уже несколько месяцев идет программа массовой вакцинации против коронавируса. Однако некоторые люди, сделавшие прививку, все же заболевают Covid-19. Врачи и ученые пока советуют не снимать маски даже тем, кто сделал прививку. Читать далее...