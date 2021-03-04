Фото ⟩ Благодать! В тихой сааремааской деревне у моря продается красивый дом
На острове Сааремаа есть деревня Лахетагузе, а в ней - бревенчатый дом редкой красоты и комфорта, пишет Kodustiil.
На острове Сааремаа есть деревня Лахетагузе, а в ней - бревенчатый дом редкой красоты и комфорта, пишет Kodustiil.
Стильный и просторный бревенчатый дом построен в 2009 году на лесном участке площадью 5868 квадратных метров.
В двухэтажном доме общей площадью 130 квадратных метров три спальни, две ванные комнаты, гостиная, кухня, сауна и терраса. Весь интерьер бревенчатого дома выполнен из натуральных материалов.
Прибрежная деревня Лахетагузе, расположенная на западном побережье Сааремаа, очаровывает своей чудесной природой, близким морем, характерными для острова хуторами и дружелюбными жителями.
С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.