Фото ⟩ Благодать! В тихой сааремааской деревне у моря продается красивый дом

Стильный и просторный бревенчатый дом построен в 2009 году на лесном участке площадью 5868 квадратных метров.

Двухэтажный бревенчатый дом. ФОТО: City24

В двухэтажном доме общей площадью 130 квадратных метров три спальни, две ванные комнаты, гостиная, кухня, сауна и терраса. Весь интерьер бревенчатого дома выполнен из натуральных материалов.

Двухэтажный бревенчатый дом. ФОТО: City24

Прибрежная деревня Лахетагузе, расположенная на западном побережье Сааремаа, очаровывает своей чудесной природой, близким морем, характерными для острова хуторами и дружелюбными жителями.

Двухэтажный бревенчатый дом. ФОТО: City24