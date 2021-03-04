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  • Благодать! В тихой сааремааской деревне у моря продается красивый дом

Фото ⟩ Благодать! В тихой сааремааской деревне у моря продается красивый дом

Двухэтажный бревенчатый дом. ФОТО: City24

На острове Сааремаа есть деревня Лахетагузе, а в ней - бревенчатый дом редкой красоты и комфорта, пишет Kodustiil. 

Стильный и просторный бревенчатый дом построен  в 2009 году на лесном участке площадью 5868 квадратных метров. 

Двухэтажный бревенчатый дом. ФОТО: City24

В двухэтажном доме общей площадью 130 квадратных метров три спальни, две ванные комнаты, гостиная, кухня, сауна и терраса. Весь интерьер  бревенчатого дома выполнен из натуральных материалов.

Двухэтажный бревенчатый дом. ФОТО: City24

Прибрежная деревня Лахетагузе, расположенная на западном побережье Сааремаа, очаровывает своей чудесной природой, близким морем, характерными для острова хуторами и дружелюбными жителями.

Двухэтажный бревенчатый дом. ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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