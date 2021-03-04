Дефицит вакцины подхлестывает возникновение черного рынка

Во многих странах ЕС вакцинация от коронавируса началась медленно и в сопровождении большого информационного шума: с одной стороны, требуют больше защищающих уколов, с другой стороны, негде взять необходимого для массовой вакцинации количества доз. Ограниченное предложение активизировало открытие черного рынка.

Так в опубликованном в феврале отчете Европейского департамента по борьбе с мошенничеством говорится, что со многими членами правительства стран-членов Евросоюза и высокопоставленными чиновниками здравоохранения пытались наладить контакты частные посредники, которые утверждают, что могут предложить произведенную в Индии, Африке и Южной Америке вакцину.

Подробнее читайте в Äripäev.

Австралийский институт стратегической политики (ASPI) объясняет, что черный рынок быстро возникает там, где не хватает какого-то товара, а люди готовы платить за него крупные суммы. В случае Covid-19 дополнительной мотивацией для покупателей является то, что вакциной можно предотвратить развитие серьезного заболевания или вообще смерти.

Институт определил четкие факторы для возникновения черного рынка вакцины: вакцины производят в большом количестве, не все звенья поставки являются безопасными, часть богатых людей готовы платить крупные суммы, чтобы продвинуться в очереди на вакцинацию или чтобы получить вакцину. Все это влечет за собой коррупцию в тех эшелонах, где вакцину распределяют и составляют списки вакцинируемых. Как отмечает институт, острее всего проблема стоит в развивающихся странах.

Деятелям на черном рынке особенно прибыльны те рынки, где умерло много людей, достать вакцину сложно, а в стране достаточно тех, кто готов платить.

Так ASPI приводит в пример Украину с 40 миллионами жителей, где ковидных больных более 1,3 миллиона, а умерли почти 26 000 человек. Правительство страны очень медлительно при покупке вакцины, поскольку надеется получить ее в ЕС бесплатно. Украина ждет получения 20 миллионов доз от Индийского института сыворотки, и по глобальной схеме COVAX, а также от разных производителей.

Доза вакцины за 4700 долларов

В то же время полиция Украины проверяет сообщения о том, что влиятельные и богатые украинцы уже вакцинированы и заплатили за дозу вакцины 4700 евро. Согласно представленному отчету, вакцина могла быть куплена в Израиле, а неофициально вакцинированными являются высокопоставленные чиновники Украины и бизнесмены. Если вакцину действительно купили в Израиле, то с этим вероятнее всего связаны организованные преступные группировки.

Как отмечает институт, в мире используются семь разных вакцин от Covid-19. Больше всего востребованы вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Цена вакцины на черном рынке зависит не только от ее эффективности и спроса, на нее влияют возможности транспортировки и хранения.

Так самыми ценными являются вакцины Pfizer Moderna, чья эффективность соответственно составляет 94 и 92 процентов. Эффективность AstraZeneca составляет около 80 процентов. Все эти вакцины требуют введения двух доз, но, по данным исследования The Lancet, первая доза Pfizer уже имеет 85-процентную эффективность, а вторая доза и не обязательна.

Реальная цена вакцины на черном рынке особой роли не играет. Так доза AstraZeneca стоит 4,5 доллара, Pfizer — 25 долларов и Moderna – около 47 долларов. Причем, AstraZeneca утверждает, что не зарабатывает прибыль на вакцине, в то время как Pfizer и Moderna делают большие скидки при крупном заказе.

Логистически AstraZeneca на черном рынке использовать должно быть проще, поскольку ее можно хранить и транспортировать при температуре в четыре градуса по Цельсию. А для хранения Pfizer необходим режим в -70 градусов. Moderna может храниться до 30 дней при температуре 2-8 градусов выше нуля.

Нехватка любой медицинской продукции, заверяют в ASPI, быстро приводит к производству подделки, которую выдают за настоящий товар. Исследователи привели пример, что в интернете цены на вакцину от Covid-19 могут колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. И многие вакцины вероятнее всего поддельные.