Предполагаемый отравитель Навального не проходит по делу о проникновении Соболь в его квартиру ни потерпевшим, ни свидетелем

Воронов в своем посте в Twitter отметил, что у здания суда, где будет рассматриваться дело против Соболь, "был настоящий парад Победы. Столько разномастных ментов должны делом заниматься, а не суд охранять". До конца дня в Мосгорсуде также состоится рассмотрение апелляции Соболь на присужденный ей штраф в размере 250 тысяч рублей за акцию протеста в поддержку Алексея Навального, передает NEWSru.com.

Соболь также является фигурантом так называемого "санитарного дела", которое было возбуждено сразу после несанкционированных протестов 23 января. Следствие считает, что неустановленные лица призвали людей участвовать в несогласованной акции на Пушкинской площади, а акцию в числе прочих посетили люди, которые должны быть на самоизоляции из-за коронавируса. Это якобы создало угрозу массового заболевания людей.

Как отмечает "Медиазона", уголовное дело о проникновении в квартиру сотрудника ФСБ за два месяца довели до суда с впечатляющим объемом материалов: четыре тома по две сотни страниц с результатами 16 различных экспертиз.

Расследованием занимались шестеро следователей, четверо из них - по особо важным делам. Руководила следственной группой следователь по особо важным делам Коптевского МРСО СУ СК по Москве Валерия Башаева, известная по "московскому делу".

При этом допросить самого Константина Кудрявцева не удалось: он не только не признан потерпевшим по делу, но не проходит даже свидетелем. "Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установить местоположение Кудрявцева К.Б. не представилось возможным", - заявил следователь по делу Соболь.

Жена химика и ее мать сказали следователям, что тот уже несколько месяцев не появлялся дома, поскольку находится "в рабочей командировке" и связи с ним нет. В разговоре с Навальным, человек, представленный Кудрявцевым, за неделю до визита Соболь говорит, что находится "дома на карантине", а его теща Субботина уже после прихода оппозиционерки, звоня в полицию, также упомянула карантин - несмотря на это, она встречалась с курьером и полицейскими, а также выходила на улицу, чтобы опознать сидевшую в машине Соболь.

Квартира N38, в которой Кудрявцевы живут несколько лет, записана на тещу химика, его жену и ребенка, сам Кудрявцев там прописан. В феврале "Открытые медиа"заметили, что в выписке Росреестра имя супруги Кудрявцева заменили на "Российскую Федерацию", засекретив таким образом имя владельца квартир.

Соседняя однокомнатная квартира N37 полностью принадлежит Константину Кудрявцеву, который купил ее за 7 млн рублей в октябре - через два месяца после отравления Навального и за два месяца до визита Соболь. Меньше чем через неделю после покупки Кудрявцев передал эту квартиру теще в безвозмездное пользование. Та заявила, что обе квартиры представляют собой одно жилое помещение, но юридически еще не объединены.

"Подготовка документов" оказалась для следствия достаточной причиной, чтобы не признавать Кудрявцева потерпевшим. По мнению адвокатов, это сделано, чтобы представить инцидент как столкновение Соболь с пожилой женщиной и женщиной с ребенком, а не с самим Кудрявцевым.

По версии Следственного комитета, 21 декабря прошлого года группа лиц, "среди которых была Соболь", неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в Восточном округе Москве, незаконно используя форму сотрудников Роспотребнадзора. Также в СК заявили, что юристка ввела в заблуждение курьера сервиса доставки и прошла в подъезд дома, представившись "брошенной женой с маленьким ребёнком".

Когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь якобы оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и прошлась по всем комнатам, "снимая свои противоправные действия на телефон". Субботина также предоставила следствию справку с медицинским диагнозом "сдавливание мягких тканей левого предплечья" в результате "применения насилия" со стороны Соболь. Сама Соболь говорила, что позвонила в квартиру Кудрявцева, желая задать ему вопросы о покушении на Алексея Навального, но ей не открыли. Зато дверь открыла Субботина, проживающая в соседней квартире.