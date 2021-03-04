Предполагаемый отравитель Навального не проходит по делу о проникновении Соболь в его квартиру ни потерпевшим, ни свидетелем
Мировой судья перенес на 5 марта предварительное заседание по уголовному делу против Любови Соболь, обвиняемой в незаконном проникновении в квартиру, где прописан военный химик Константин Кудрявцев, предположительно входивший в группу сотрудников ФСБ - отравителей Алексея Навального. Причиной переноса заседания стало то, что адвокат Соболь Владимир Воронов занят в другом процессе, сообщает Znak.com.