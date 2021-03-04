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Правительство предоставило гражданство Эстонии троим имевшим судимости ходатаям

Паспорт. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Правительство на состоявшемся в четверг заседании решило в порядке исключения предоставить гражданство Эстонии троим имевшим судимости ходатаям, а также трем детям.

Правительство одобрило предложение МВД в порядке исключения предоставить гражданство Эстонии ходатаю, имевшему в России  три к настоящему моменту погашенные судимости, сообщил BNS пресс-секретарь правительства. 

Правительство также одобрило предложение МВД предоставить эстонское гражданство ходатаю, имеющему погашенные уголовные судимости и наказания за проступки. Эстонское гражданство также предоставлено троим его детям, имеющим гражданство Украины. 

Правительство также решило в порядке исключения предоставить гражданство Эстонии и третьему имеющему две погашенные уголовные судимости. 

Правительство также одобрило предложение МВД не предоставлять эстонское гражданство ходатаю с шестью судимостями и двумя наказаниями за проступки. Его судимости к настоящему моменту погашены.

Согласно закону о гражданстве, эстонское гражданство может быть в порядке исключения предоставлено лицу, имеющему погашенные судимости, с учетом совершенного этим лицом преступления и характера его вины.

Согласно закону о гражданстве, эстонское гражданство не предоставляется совершившему уголовное преступление лицу, наказанному лишением свободы на срок более одного года и судимости которого не погашены, а также лицу, имеющему неоднократные уголовные судимости за умышленные преступления. 

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