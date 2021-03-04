Правительство предоставило гражданство Эстонии троим имевшим судимости ходатаям

Правительство одобрило предложение МВД в порядке исключения предоставить гражданство Эстонии ходатаю, имевшему в России три к настоящему моменту погашенные судимости, сообщил BNS пресс-секретарь правительства.

Правительство также одобрило предложение МВД предоставить эстонское гражданство ходатаю, имеющему погашенные уголовные судимости и наказания за проступки. Эстонское гражданство также предоставлено троим его детям, имеющим гражданство Украины.

Правительство также решило в порядке исключения предоставить гражданство Эстонии и третьему имеющему две погашенные уголовные судимости.

Правительство также одобрило предложение МВД не предоставлять эстонское гражданство ходатаю с шестью судимостями и двумя наказаниями за проступки. Его судимости к настоящему моменту погашены.

Согласно закону о гражданстве, эстонское гражданство может быть в порядке исключения предоставлено лицу, имеющему погашенные судимости, с учетом совершенного этим лицом преступления и характера его вины.