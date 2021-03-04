Постельное белье какого цвета предпочитают в Эстонии?

Оказалось, что жители Эстонии предпочитают постельное белье нейтральные цветов, в основном серого, синего и бежевого оттенков, однотонное или с минималистичным графическим рисунком. Весной дизайнер советует освежить спальню с помощью ярких красок и дает совет, как выбрать подходящее постельное белье.

ФОТО: Ikea

«Замена текстиля – простой и доступный способ обновить интерьер. Постельное белье прямо влияет на качества сна, поэтому важно учитывать личные привычки и критерии качества. Постельное белье должно быть приятным на ощупь, прочным, и что становится немаловажным сейчас – экологичным», – делится дизайнер интерьера IKEA Элийсе Таммекиви.

Выбираем ткань

Треть своей жизни человек проводит во сне, а это значит, что мы проводим множество часов в соприкосновении с постельным бельем. Именно поэтому так важно выбирать его продуманно. Материал влияет на комфорт, вентиляцию и помогает поддерживать необходимую температуру во время сна.

Чаще всего для постельного белья выбирают хлопок. Чем выше процент содержания хлопка, тем больше материал будет дышать. Среди материалов для постельного белья также встречается лен и лиоцелл.

Лиоцелл – это возобновляемое целлюлозное волокно из древесного материала. Производство лиоцелла не вредит природе, сам материал отлично впитывает влагу и сохраняет тепло.

Плотность ткани в нитях

При выборе постельного белья один из критериев – количество нитей, которое указывает на то, сколько нитей идет на один квадратный дюйм ткани, и чем больше это число, тем плотнее ткань. Плотные ткани на ощупь мягче, а ткани с меньшим содержанием нитей будут легче и быстрее высохнут – это может быть важным для детского белья, которое чаще стирают.

Семь раз отмерь

Для выбора постельного белья нужно знать размер матраса, одеяла и подушек. Если не знаете точный размер – измерьте! Белье правильно подобранного размера и выглядит, и функционирует лучше. В Эстонии популярны простыни на резинке, при этом важно учитывать высоту матраса. Правильно подобранная простыня не будет скатываться и морщиться.

Выбираем стиль

Времена года и вкусы меняются, и часто появляется желание обновить интерьер и текстиль. Элийсе отмечает, что именно сейчас отличное время заменить зимние тона – красный, серый, коричневый, хаки – которые создавали уют в темное время года, на весенние, освежающие светлые и прохладные тона. В весенней коллекции представлены розовые и зеленые оттенки и контрастные рисунки.

ФОТО: Ikea

С помощью нового постельного белья кровать может стать центром комнаты. Дополнив комнату светонепроницаемыми гардинами, мягким пледом, подушками и ковром, вы создадите уютный образ, и каждый ваш день будет начинаться красиво. Дизайнер советует выбрать главный акцент – яркие подушки, постельное белье с ярким орнаментом или что-то другое – и затем уже дополнять это. Перед покупкой рекомендуется попробовать разные комбинации, чтобы увидеть, как сочетаются цвета и принты.

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