Каллас об антимасочниках: я хочу, чтобы они заглянули дальше
Премьер-министр Кая Каллас сообщила Postimees, что хотя ограничения строже, чем прошлой весной, сейчас важно заставить людей вести себя так, чтобы они не распространяли вирус.
Премьер-министр Кая Каллас сообщила Postimees, что хотя ограничения строже, чем прошлой весной, сейчас важно заставить людей вести себя так, чтобы они не распространяли вирус.
Каллас признала, что чувство опасности у людей возросло из-за более строгих ограничений. «В настоящее время мы также видим из исследования, что чувство опасности возросло, что дает надежду на то, что эти ограничения будут соблюдаться и восприниматься серьезно», - сказала премьер-министр.
Каллас хочет, чтобы антимасочники заглянули дальше. «Это неудобно, но необходимо, чтобы защитить слабых, чтобы наши врачи и система здравоохранения справились», - сказала она.
Для более эффективного контроля над обязанностью носить маску Департамент здоровья вместе с Департаментом полиции и погранохраны могут оштрафовать нарушителя. «Другими словами, полиция начнет производство, а Департамент здоровья наложит штраф. Мы думали, как это организовать быстрее, чтобы полиция также могла штрафовать этих людей», - отметила Каллас.
Потребуется ли в Эстонии отдельный министр по вакцинам, который будет отвечать за поставку вакцин? «Мы делаем все, что в наших силах, мы общаемся на разных уровнях, чтобы получить больше вакцин. Я верю, что мы можем сделать это в рамках нашей сферы ответственности», - заключила Каллас.