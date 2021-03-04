Каллас об антимасочниках: я хочу, чтобы они заглянули дальше

Каллас признала, что чувство опасности у людей возросло из-за более строгих ограничений. «В настоящее время мы также видим из исследования, что чувство опасности возросло, что дает надежду на то, что эти ограничения будут соблюдаться и восприниматься серьезно», - сказала премьер-министр.

Каллас хочет, чтобы антимасочники заглянули дальше. «Это неудобно, но необходимо, чтобы защитить слабых, чтобы наши врачи и система здравоохранения справились», - сказала она.

Для более эффективного контроля над обязанностью носить маску Департамент здоровья вместе с Департаментом полиции и погранохраны могут оштрафовать нарушителя. «Другими словами, полиция начнет производство, а Департамент здоровья наложит штраф. Мы думали, как это организовать быстрее, чтобы полиция также могла штрафовать этих людей», - отметила Каллас.