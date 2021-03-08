На что сделать ставку, чтобы не пострадать от кризиса?

Прошедший год, ударивший по многим сферам экономики, для эстонской стартап-среды можно назвать успешным. В базе данных Startup Estonia сейчас зарегистрировано 1114 работающих в Эстонии стартапов. 103 прибавилось за прошлый год.

По данным Startup Estonia, которая продвигает и изучает эту сферу в Эстонии, совокупный оборот местных стартапов за три квартала 2020 года составил 562 миллиона евро, продемонстрировав годовой рост на 41%. По состоянию на конец третьего квартала 2020 года в эстонских стартапах работали 6329 человек - на три процента больше, чем годом ранее.

Самые крупные работодатели среди них – это Transferwise (939 работников), Bolt (606), Pipedrive (389). При этом самым большим стартап-сектором остается производство программного обеспечения для ведения бизнеса и управления персоналом. На втором месте FinTech – то есть компании и решения, составляющие конкуренцию традиционным финансовым организациям. На третьем – стартапы, работающие в сфере рекламных и креативных решений.

Успехи наших стартап-гигантов у всех на слуху, а как коронавирусный год пережили те, кто еще только набирает высоту?

Недвижимость в онлайне

Эстонская компания Bidrento создала автоматизированную платформу, которая помогает тем, кто сдает недвижимость в аренду либо обслуживает ее, а также маклерам в обслуживании их арендных квартир, домов и портфелей. «Так, например, в коронавирусные времена многим предприятиям пришлось сокращать расходы, и Bidrento помогает клиентам быть в разы эффективнее при тех же затратах и персонале, и обслуживать в четыре раза больший портфель арендной недвижимости, то есть расти даже в коронавирусный период», - говорит Наталья Напсеп, сооснователь и главный операционный директор Bidrento.

Стартап вышел на рынок со своим решением в марте 2020 года и успел проработать неделю, прежде чем была объявлена чрезвычайная ситуация. После этого большая часть клиентов просто не брали трубку, но уже в середине апреля 2020 тенденция изменилась. По словам Напсеп, осень прошлого года показала, что влияние коронакризиса на их бизнес было положительным: в секторе недвижимости на стартапы больше не смотрят как на что-то непонятное и далекое, и эта сфера очень открыта для новых технологий, особенно тех, которые, на самом деле, делают бизнес эффективнее и помогают бизнесу расти.

И иностранные, и местные клиенты Bidrento были открыты к общению в онлайне, и за день число встреч можно было увеличить, по крайней мере, в два раза. Предприятие надеется, что онлайн-общение с клиентами останется на прежнем уровне даже после того, как проще станет проводить и очные совещания.

«Среди позитивных факторов для нас оказался такой тренд: те, кто раньше был занят в основном сдачей недвижимости в краткосрочную аренду, были вынуждены перестроить свой бизнес в сторону долгосрочной аренды», - добавила Напсеп.