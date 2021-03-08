На что сделать ставку, чтобы не пострадать от кризиса?
Предприниматели нацелены на новые рынки и видят решение многих задач бизнеса в дигитализации.
Предприниматели нацелены на новые рынки и видят решение многих задач бизнеса в дигитализации.
Прошедший год, ударивший по многим сферам экономики, для эстонской стартап-среды можно назвать успешным. В базе данных Startup Estonia сейчас зарегистрировано 1114 работающих в Эстонии стартапов. 103 прибавилось за прошлый год.
По данным Startup Estonia, которая продвигает и изучает эту сферу в Эстонии, совокупный оборот местных стартапов за три квартала 2020 года составил 562 миллиона евро, продемонстрировав годовой рост на 41%. По состоянию на конец третьего квартала 2020 года в эстонских стартапах работали 6329 человек - на три процента больше, чем годом ранее.
Самые крупные работодатели среди них – это Transferwise (939 работников), Bolt (606), Pipedrive (389). При этом самым большим стартап-сектором остается производство программного обеспечения для ведения бизнеса и управления персоналом. На втором месте FinTech – то есть компании и решения, составляющие конкуренцию традиционным финансовым организациям. На третьем – стартапы, работающие в сфере рекламных и креативных решений.
Успехи наших стартап-гигантов у всех на слуху, а как коронавирусный год пережили те, кто еще только набирает высоту?
Эстонская компания Bidrento создала автоматизированную платформу, которая помогает тем, кто сдает недвижимость в аренду либо обслуживает ее, а также маклерам в обслуживании их арендных квартир, домов и портфелей. «Так, например, в коронавирусные времена многим предприятиям пришлось сокращать расходы, и Bidrento помогает клиентам быть в разы эффективнее при тех же затратах и персонале, и обслуживать в четыре раза больший портфель арендной недвижимости, то есть расти даже в коронавирусный период», - говорит Наталья Напсеп, сооснователь и главный операционный директор Bidrento.
Стартап вышел на рынок со своим решением в марте 2020 года и успел проработать неделю, прежде чем была объявлена чрезвычайная ситуация. После этого большая часть клиентов просто не брали трубку, но уже в середине апреля 2020 тенденция изменилась. По словам Напсеп, осень прошлого года показала, что влияние коронакризиса на их бизнес было положительным: в секторе недвижимости на стартапы больше не смотрят как на что-то непонятное и далекое, и эта сфера очень открыта для новых технологий, особенно тех, которые, на самом деле, делают бизнес эффективнее и помогают бизнесу расти.
И иностранные, и местные клиенты Bidrento были открыты к общению в онлайне, и за день число встреч можно было увеличить, по крайней мере, в два раза. Предприятие надеется, что онлайн-общение с клиентами останется на прежнем уровне даже после того, как проще станет проводить и очные совещания.
«Среди позитивных факторов для нас оказался такой тренд: те, кто раньше был занят в основном сдачей недвижимости в краткосрочную аренду, были вынуждены перестроить свой бизнес в сторону долгосрочной аренды», - добавила Напсеп.
Одним из уроков прошлого года для команды Bidrento стало понимание, что нужно уметь смотреть в будущее, и не зацикливаться на сиюминутной ситуации, а бизнес и команда должны быть готовы к изменениям под влиянием обстоятельств. «А еще оказалось, что нашей команде все же больше нравится работать в офисе, поэтому сейчас мы каждый день на месте», - отметила руководитель компании.
Несмотря на сокращения на многих предприятиях в прошлом году, Bidrento наняла дополнительных разработчиков и продолжает искать новых специалистов в сфере ИТ и продаж. В планах на 2021-2022 годы – развитие продукта, выход на рынки новых стран Европы и привлечение инвестиций.
Коронавирус в прошлом году перевел зарубежные поездки и туризм в разряд настоящей роскоши. Но готовы ли уже люди к тому, чтобы путешествовать в электронной среде?
«На каком-то уровне мы уже давно удовлетворяем свой аппетит к путешествиям через электронную среду. Интернет полон интерактивных материалов, есть даже фотографии и видео с интерактивным обзором в 360 градусов, где человеку дается возможность смотреть вокруг, – отвечает Александр Битсков, сооснователь и исполнительный директор стартапа AR Narva (ARN.). – Но все-таки посмотреть на частички других городов и стран в реальном времени или попутешествовать во времени – задача не из легких. Именно это команда ARN. и пытается сделать».
Стартап создает интерактивные приключения и прогулки по городам в реальном времени (начали они с родной Нарвы), с применением технологий дополненной реальности (AR) – в своем приложении arn.Quest.
«Помимо интересных историй, загадок и мини-игр, в какой-то момент можно направить камеру телефона на определенное место и увидеть, как оно выглядело в прошлом. Какие-то прогулки будут доступны, даже если человек находится дома, а для других все же нужно будет прийти или приехать в определенное место, город, страну. Мы понимаем, что телефон не заменит сам опыт путешествия, поэтому мы стараемся этот опыт дополнить и сделать более интересным, но не заменить полностью», - объясняет Битсков.
«Любому предприятию, а особенно начинающему стартапу нужно иметь план действий в непредвиденных обстоятельствах и быть гибкими. Пандемия действительно замедлила наш прогресс, так как стало намного меньше туристов и какое-то время организации в туристическом секторе были закрыты, – признает стартапер. – Но эта ситуация дала нам возможность хорошо подумать о нашем продукте и бизнес-модели, создать новые решения и немного диверсифицировать наше направление. Я уверен, что следующая версия нашего приложения будет еще интереснее».
Уже к весне 2021 у ARN. выйдет несколько новых прогулок в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ. «К концу года arn.Quest будет иметь интерактивные приключения и прогулки во многих других городах Эстонии, а также мы начнем выход и на рынки других стран. Более того, мы предоставим и обычным пользователям возможность создавать свои прогулки и приключения в нашем приложении», - делится Битсков планами на предстоящий год. В 2022-м стартап надеется расширить выбор маршрутов в приложении и добавить новые страны.
Год пандемии показал команде ARN., что опора предприятия на одну индустрию и с одной бизнес-моделью может в какой-то момент стать препятствием. Битсков видит пути к успеху в диверсификации и электронных решениях: «Я думаю, что все увидели, как дигитализация помогает предприятиям продолжать работу даже в условиях пандемии, например: магазинам и ресторанам».
Эстонская платформа MuvBud создана для комплексного отслеживания развития спортсменов, она объединяет в себе анализ, коммуникацию, постановку целей и проведение осознанных тренировок. Главная цель стартапа – упростить деятельность спортсменов и тренеров, чтобы они могли сконцентрироваться на своих главных целях – тренировках и победах. В прошлом году из-за пандемии большой запуск платформы был отложен, так как клиенты неохотно шли на заключение договоров и не были готовы к дополнительным расходам.
По словам руководителя по маркетингу MuvBud Дениса Лосникова, в этом году стартап нацелен заключить до десятка договоров со спортивными клубами и школами в Эстонии и привлечь инвесторов. Он считает, что платформа выходит очень своевременно: из-за вируса темы, связанные со здоровьем и работой на удалении, стали важны для многих, и добиться успеха могут новые цифровые решения, способные поддержать людей в этих сферах.
Сооснователь Bidrento Наталья Напсеп прогнозирует, что в ближайшие годы в Эстонии и мире продолжит набирать обороты тема зеленой энергии и решения, помогающие делать процессы более эффективными. Так как многие области, по ее мнению, нуждаются в дигитализации, продолжит расти и сфера ИТ.
Руководитель ARN. Александр Битсков добавляет: «Я думаю, не будет сюрпризом продолжение роста интернет-магазинов и предприятий в сфере электронного образования. Из-за популярности удаленной работы наверняка продолжат рост и решения для видеосвязи и видеоконференций. Нельзя забывать и про цифровой маркетинг, электронные услуги будут расти, а реклама любых услуг и продуктов в электронной среде опирается именно на этот компонент».