Интерьеры этого английского замка напоминают кадры популярного сериала «Бриджертоны»
Inglismaal on müüa pika ajalooga esinduslik miniloss. В Англии продается будто сошедший с картинки миниатюрный замок, передает Kodustiil.
Inglismaal on müüa pika ajalooga esinduslik miniloss. В Англии продается будто сошедший с картинки миниатюрный замок, передает Kodustiil.
Уникальный замок High Morland Lodge, расположенный в Натсфорде, графство Чешир, Великобритания, выставлен на продажу впервые за 44 года. Владелец назначил цену в 925 000 фунтов стерлингов, что чуть больше миллиона евро, пишет dailymail.co.uk.
В уникальном мини-замке есть все, что должно быть в любом королевском дворце: поражающие воображение смотровые башни, высокая крепостная стена, большие ворота, массивная мебель и позолоченные детали.
В цокольном этаже мини-замка находится современная гостевая комната с собственной ванной и гардеробной. Этажом выше расположена очаровательная спальня, в которой также есть гардеробная и санузел с ванной и душем.
На следующем этаже чудесного дома находится смотровая башня, из которой можно выйти на солнечную террасу. На верхнем этаже находится еще одна смотровая башня с небольшим кабинетом, откуда можно любоваться еще более красивыми видами.
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