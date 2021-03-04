Интерьеры этого английского замка напоминают кадры популярного сериала «Бриджертоны»

Уникальный замок High Morland Lodge, расположенный в Натсфорде, графство Чешир, Великобритания, выставлен на продажу впервые за 44 года. Владелец назначил цену в 925 000 фунтов стерлингов, что чуть больше миллиона евро, пишет dailymail.co.uk.

Вдобавок к двум смотровым башням в замке есть настоящий зимний сад. ФОТО: Savills / SWNS/Savills / SWNS/Scanpix

В уникальном мини-замке есть все, что должно быть в любом королевском дворце: поражающие воображение смотровые башни, высокая крепостная стена, большие ворота, массивная мебель и позолоченные детали.

Впечатляющий интерьер дома создает ощущение присутствия на приеме у королевской семьи. ФОТО: Savills / SWNS/Savills / SWNS/Scanpix

В цокольном этаже мини-замка находится современная гостевая комната с собственной ванной и гардеробной. Этажом выше расположена очаровательная спальня, в которой также есть гардеробная и санузел с ванной и душем.

Уютные уголки внутреннего двора замка. ФОТО: Savills / SWNS/Savills / SWNS/Scanpix

На следующем этаже чудесного дома находится смотровая башня, из которой можно выйти на солнечную террасу. На верхнем этаже находится еще одна смотровая башня с небольшим кабинетом, откуда можно любоваться еще более красивыми видами.

Интерьеры замка напоминают многие кадры сериала Netflix «Бриджертоны». ФОТО: Savills / SWNS/Savills / SWNS/Scanpix