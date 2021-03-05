Новые мутации коронавируса из США вызывают беспокойство
С тех пор, как с помощью теста на коронавирус проводится более тщательное секвенирование, то есть генетическое изучение, его структуры, стали все чаще определяться мутации исходного вируса SARS-CoV-2. Большинство из них не имеют особого значения. Но есть несколько вариантов, которые вызывают беспокойство у исследователей и чиновников, отвечающих за борьбу с пандемией. По той причине, что эти мутации иногда более заразны и быстрее распространяются на региональном уровне, а существующие вакцины дают менее эффективную защиту от них, пишет DW.