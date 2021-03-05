В борьбе за титул Зеленой столицы Европы у Таллинна будет 15 конкурентов

Как отметил мэр Таллинна Михаил Кылварт, стратегическая цель города – расти и быть одним из флагманов так называемого зеленого поворота.

«В перспективных планах Таллинна сделан особый упор на экологию – это касается и изменений в управлении, и нового подхода не только к планированию городского пространства, но и во многих других сферах, - сказал Михаил Кылварт. - Зеленая инновация, развитие умных и бережно относящихся к климату городов – цель развития, на которую взял курс весь мир, и которая отражается в нынешней и дальнейших программах развития Таллинна. Столица обладает цифровыми возможностями мирового уровня – это позволит нам найти наилучшие решения, которые помогут сберечь окружающую среду. Участие в конкурсе на звание Зеленой столицы Европы – один из этапов на этом пути, и новые инициативы и проекты, которые появятся в процессе, поддержат нашу более масштабную концепцию».

Четыре кита зеленого поворота столицы – это энергоэффективность зданий и улучшение внутреннего климата, регулирование автомобилизации и сокращение выбросов парниковых газов, сохранение и увеличение биологического разнообразия, а также экономика замкнутого цикла, которая в том числе касается снижения производства отходов, бережного и эффективного использования ресурсов, вторичного использования.

Города, вышедшие в финал, определятся в апреле этого года. В сентябре они смогут представить свои кандидатуры жюри. После того, как жюри заслушает презентации, победитель будет объявлен в финском городе Лахти – "Зеленой столице Европы" 2021 года.

Помимо Таллинна, за звание Зеленой столицы Европы борются еще 15 городов: столица Болгарии София, город Логроньо в северной части Испании, столица Хорватии Загреб, столица Ирландии Дублин, город Кальяри (о. Сардиния, Италия), столица Польши Варшава, а также польские Краков, Гданьск и Жешув, столица Северной Македонии Скопье, шведский Хельсинборг, столица Сербии Белград, город Кошице (Словакия) и турецкие города Газиантеп и Измир.

Таллинн претендовал на звание Зеленой столицы Европы 2018, 2019, 2020 и 2022, дважды проходил в финал конкурса. В числе финалистов конкурса на титул Зеленой столицы Европы 2022, кроме Таллинна, оказались также Гренобль, Дижон и Турин.

Зеленую столицу Европы выбирает Европейская комиссия, признавая этим титулом стремление городов сохранить и улучшить окружающую среду – как среду обитания, так и экономику. Ежегодно этот титул присваивается городу, который мог бы подать пример другим городам в формировании экологичного стиля жизни.

Цель инициативы – улучшить среду обитания европейских городов, ознакомить с усилиями, прикладываемыми городами для улучшения окружающей среды и качества жизни, а также признать их.