Керсти Кальюлайд вакцинировали от коронавируса препаратом AstraZeneca
Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу утром ввели первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca, пишет Rus.ERR.
Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу утром ввели первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca, пишет Rus.ERR.
Поскольку президент планирует посетить Афганистан в апреле, а обязательным условием для въезда в страну является вакцинация, она попросила сделать инъекцию ей и всем членам делегации.
Кальюлайд заявила, что все одобренные ЕС вакцины являются качественными и заслуживают доверия независимо от того, где они сделаны, но при этом вакцинированным следует продолжать соблюдать коронавирусные правила - носить маску и соблюдать дистанцию, поскольку ни одна вакцина не гарантирует стопроцентной защиты.
Кальюлайд также обратилась к жителям страны по-русски, призвав всех принять участие в вакцинации: «Если у вас имеется возможность - вакцинируйтесь. И знаете, AstraZeneca больше всего похожа на вакцину "Спутник"».