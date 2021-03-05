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  • На рост индекса потребительских цен в феврале влияли электроэнергия и моторное топливо

На рост индекса потребительских цен в феврале влияли электроэнергия и моторное топливо

Потребительская корзина. ФОТО: Liis Treimann

На рост индекса потребительских цен в феврале больше всего  влияли электроэнергия и моторное топливо, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента статистики.

По данным департамента, в феврале по сравнению с январем индекс потребительских цен изменился на 0,9%, а по сравнению с февралем предыдущего года на 0,6%. По сравнению с февралем предыдущего года товары подешевели на 0,6%, а услуги подорожали на 2,7%.

По словам ведущего аналитика департамента  Виктории Трасанов, в сравнении с февралем прошлого года больше всего повлияли на изменениe индекса потребительских цен удорожание электроэнергии для бытовых потребителей на 26,7 % и удешевление моторного топлива. «Дизельное топливо подешевело на 12,8% и бензин на 4%. Среди продуктов питания более всего подорожало детское питание (11,6%) и иные мучные смеси (9,1%). Подешевели свежая рыба (26,5%), картофель (19,5%) и оливковое масло (9,3%)», - уточнила Трасанов.

По сравнению с январем  больше всего на индекс потребительских цен повлияло повышение цен на моторное топливо. Дизельное топливо за месяц подорожало на 6,4% и бензин на 3,1%.  Повлияло и изменение цен на продукты питания: так,  молочные продукты подорожали на 2,1%, а  свежие овощи 5,1%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, февраль 2021 г.

Группа товаров

Февраль 2020-февраль 2021, %

Январь 2021-

февраль 2021, %

ВСЕГО

0,6

0,9

Продукты питания и безалкогольные напитки

-0,7

0,9

Алкогольные напитки и табачные изделия

1,3

0,8

Одежда и обувь

-1,9

0,8

Жилищные услуги

3,7

0,7

Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом

0,5

-0,9

Здравоохранение

3,3

0,5

Транспорт

-1,1

2,8

Связь

-1,9

-0,2

Организация отдыха и культурные мероприятия

2,9

1,5

Образование и детские учреждения

1,1

0,0

Гостиницы, кафе и рестораны

-1,2

0,1

Другие товары и услуги

1,5

0,3

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