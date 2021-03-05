На рост индекса потребительских цен в феврале влияли электроэнергия и моторное топливо

По данным департамента, в феврале по сравнению с январем индекс потребительских цен изменился на 0,9%, а по сравнению с февралем предыдущего года на 0,6%. По сравнению с февралем предыдущего года товары подешевели на 0,6%, а услуги подорожали на 2,7%.

По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасанов, в сравнении с февралем прошлого года больше всего повлияли на изменениe индекса потребительских цен удорожание электроэнергии для бытовых потребителей на 26,7 % и удешевление моторного топлива. «Дизельное топливо подешевело на 12,8% и бензин на 4%. Среди продуктов питания более всего подорожало детское питание (11,6%) и иные мучные смеси (9,1%). Подешевели свежая рыба (26,5%), картофель (19,5%) и оливковое масло (9,3%)», - уточнила Трасанов.

По сравнению с январем больше всего на индекс потребительских цен повлияло повышение цен на моторное топливо. Дизельное топливо за месяц подорожало на 6,4% и бензин на 3,1%. Повлияло и изменение цен на продукты питания: так, молочные продукты подорожали на 2,1%, а свежие овощи 5,1%.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, февраль 2021 г.