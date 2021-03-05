На рост индекса потребительских цен в феврале влияли электроэнергия и моторное топливо
На рост индекса потребительских цен в феврале больше всего влияли электроэнергия и моторное топливо, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента статистики.
На рост индекса потребительских цен в феврале больше всего влияли электроэнергия и моторное топливо, сообщила в пятницу пресс-служба Департамента статистики.
По данным департамента, в феврале по сравнению с январем индекс потребительских цен изменился на 0,9%, а по сравнению с февралем предыдущего года на 0,6%. По сравнению с февралем предыдущего года товары подешевели на 0,6%, а услуги подорожали на 2,7%.
По словам ведущего аналитика департамента Виктории Трасанов, в сравнении с февралем прошлого года больше всего повлияли на изменениe индекса потребительских цен удорожание электроэнергии для бытовых потребителей на 26,7 % и удешевление моторного топлива. «Дизельное топливо подешевело на 12,8% и бензин на 4%. Среди продуктов питания более всего подорожало детское питание (11,6%) и иные мучные смеси (9,1%). Подешевели свежая рыба (26,5%), картофель (19,5%) и оливковое масло (9,3%)», - уточнила Трасанов.
По сравнению с январем больше всего на индекс потребительских цен повлияло повышение цен на моторное топливо. Дизельное топливо за месяц подорожало на 6,4% и бензин на 3,1%. Повлияло и изменение цен на продукты питания: так, молочные продукты подорожали на 2,1%, а свежие овощи 5,1%.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, февраль 2021 г.
Группа товаров
Февраль 2020-февраль 2021, %
Январь 2021-
февраль 2021, %
0,6
0,9
Продукты питания и безалкогольные напитки
-0,7
0,9
Алкогольные напитки и табачные изделия
1,3
0,8
Одежда и обувь
-1,9
0,8
Жилищные услуги
3,7
0,7
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и повседневный уход за домом
0,5
-0,9
Здравоохранение
3,3
0,5
Транспорт
-1,1
2,8
Связь
-1,9
-0,2
Организация отдыха и культурные мероприятия
2,9
1,5
Образование и детские учреждения
1,1
0,0
Гостиницы, кафе и рестораны
-1,2
0,1
Другие товары и услуги
1,5
0,3