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  • Скончался бывший командующий Силами обороны и член Рийгикогу Йоханнес Керт
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Скончался бывший командующий Силами обороны и член Рийгикогу Йоханнес Керт

Йоханнес Керт. ФОТО: Postimees

В четверг, 4 марта, на 62-м году жизни умер бывший командующий Силами обороны, депутат Рийгикогу Йоханнес Керт, пишет Postimees.

Керт возглавлял Силы обороны Эстонии с 1996 по 2000 год. В период с 2002 по 2008 год Керт был военным представиетлем Эстонии в НАТО и ЕС.

С 2014 года был членом Партии реформ Эстонии. Был депутатом парламента.

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