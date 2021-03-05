Скончался бывший командующий Силами обороны и член Рийгикогу Йоханнес Керт
В четверг, 4 марта, на 62-м году жизни умер бывший командующий Силами обороны, депутат Рийгикогу Йоханнес Керт, пишет Postimees.
В четверг, 4 марта, на 62-м году жизни умер бывший командующий Силами обороны, депутат Рийгикогу Йоханнес Керт, пишет Postimees.
Керт возглавлял Силы обороны Эстонии с 1996 по 2000 год. В период с 2002 по 2008 год Керт был военным представиетлем Эстонии в НАТО и ЕС.
С 2014 года был членом Партии реформ Эстонии. Был депутатом парламента.