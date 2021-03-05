Редкое предложение ⟩ В самом центре Таллинна продается на редкость необычный дом
Найти для покупки дом в центре Таллинна - большая редкость, пишет Kodustiil. Тем более такой: каменный, двухэтажный, большой площади.
Найти для покупки дом в центре Таллинна - большая редкость, пишет Kodustiil. Тем более такой: каменный, двухэтажный, большой площади.
Речь идет о доме, находящемся в одном из дворов на улице Татари. Это двухэтажное здание из бутового камня построено в 1910 году по проекту знаменитого эстонского архитектора Карла Бурмана. Кстати, дом находится во дворе многоэтажного жилого здания, тоже спроектированного Бурманом.
В двухэтажном доме общей площадью 184,6 м2 шесть комнат. Дом разделен на две части: на первом этаже бюро площадью более 110 м2, а на втором - почти семидесятиметровая четырехкомнатная квартира с отдельным входом. Между собой этажи соединяются и внутренней лестницей.
В доме высокие потолки, на обоих этажах есть камины. Дом не является памятником архитектуры и не охраняется государством. В объявлении написано, что его можно перестраивать или расширять без изменения детальной планировки.
Кстати, на странице объявления на портале недвижимости KV.EE кроме подробностей о техническом состоянии и истории дома есть кнопочка «Vaata objekti ajalugu», нажав на которую и заплатив 1.99 евро, можно узнать историю этого дома как объекта недвижимости: сколько раз он продавался и по какой цене. Интересно.