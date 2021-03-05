Редкое предложение ⟩ В самом центре Таллинна продается на редкость необычный дом

Речь идет о доме, находящемся в одном из дворов на улице Татари. Это двухэтажное здание из бутового камня построено в 1910 году по проекту знаменитого эстонского архитектора Карла Бурмана. Кстати, дом находится во дворе многоэтажного жилого здания, тоже спроектированного Бурманом.

Построенный по проекту Карла Бурмана дом в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

В двухэтажном доме общей площадью 184,6 м2 шесть комнат. Дом разделен на две части: на первом этаже бюро площадью более 110 м2, а на втором - почти семидесятиметровая четырехкомнатная квартира с отдельным входом. Между собой этажи соединяются и внутренней лестницей.

Построенный по проекту Карла Бурмана дом в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE

В доме высокие потолки, на обоих этажах есть камины. Дом не является памятником архитектуры и не охраняется государством. В объявлении написано, что его можно перестраивать или расширять без изменения детальной планировки.

Построенный по проекту Карла Бурмана дом в центре Таллинна. ФОТО: KV.EE