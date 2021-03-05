Кулинааары! ⟩ Готовит вся Эстония: разбитые плиты и суп на потолке

По сообщениям PZU Kindlustus, хоть многие стали больше времени проводить дома, ущерб в рамках жилищного страхования за прошедший год вырос незначительно. «Страховая логика говорит: где человек, там и несчастье. Статистика, тем не менее, показывает, что в прошедшем году люди тратили больше денег в интерьерных и строительных магазинах, то есть они стали больше заботиться о своих домах и ценить их, а из-за этого при выполнении домашних дел также стали более осмотрительны», – сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.

В то же время Хабакукк отмечает, что со второй волной коронавируса и приходом морозной погоды участились несчастные случаи и неприятности на кухне. Особенно часто поступают сообщения о разбитых варочных поверхностях.

«Чаще всего роковой для плиты становится встреча со сковородой или кастрюлей, даже упавшая на варочную поверхность тяжелая банка специй может ее разбить», – подтверждает Хабакукк.

И в самом деле, во многих кухнях полочка для специй расположена над плитой. Там же, на кухонном фартуке, могут висеть сковороды и кастрюли.

«Осторожность следует соблюдать тем людям, у которых на кухне в непосредственной близости от варочной поверхности или над ней хранятся тяжелые предметы, ведь в суете их можно уронить как раз на плиту.

Участились случаи, когда жертвой кулинарных экспериментов становится телефон. Очевидно, телефоны падают из грязных или мокрых рук, когда люди сверяются с рецептами или делают фотографии своих кулинарных творений.