Кулинааары! ⟩ Готовит вся Эстония: разбитые плиты и суп на потолке
Неоспоримый факт: в год пандемии люди увлеклись кулинарией. Хоть курьеры не могли пожаловаться на нехватку работы, по социальным сетям нельзя не заметить, что более домашний образ жизни заставил людей готовить еду самостоятельно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Подтверждают это и поступающие PZU Kindlustus заявки на возмещение ущерба. Удивительно, но самым нежным элементом кухни оказалась керамическая варочная поверхность.