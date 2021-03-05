Пт, 5.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Кулинааары! ⟩ Готовит вся Эстония: разбитые плиты и суп на потолке

Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Неоспоримый факт: в год пандемии люди увлеклись кулинарией. Хоть курьеры не могли пожаловаться на нехватку работы, по социальным сетям нельзя не заметить, что более домашний образ жизни заставил людей готовить еду самостоятельно. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Подтверждают это и поступающие PZU Kindlustus заявки на возмещение ущерба. Удивительно, но самым нежным элементом кухни оказалась керамическая варочная поверхность.

По сообщениям PZU Kindlustus, хоть многие стали больше времени проводить дома, ущерб в рамках жилищного страхования за прошедший год вырос незначительно. «Страховая логика говорит: где человек, там и несчастье. Статистика, тем не менее, показывает, что в прошедшем году люди тратили больше денег в интерьерных и строительных магазинах, то есть они стали больше заботиться о своих домах и ценить их, а из-за этого при выполнении домашних дел также стали более осмотрительны», – сказала руководитель группы имущественных ущербов PZU Марге Хабакукк.

В то же время Хабакукк отмечает, что со второй волной коронавируса и приходом морозной погоды участились несчастные случаи и неприятности на кухне. Особенно часто поступают сообщения о разбитых варочных поверхностях.

«Чаще всего роковой для плиты становится встреча со сковородой или кастрюлей, даже упавшая на варочную поверхность тяжелая банка специй может ее разбить», – подтверждает Хабакукк.

И в самом деле, во многих кухнях полочка для специй расположена над плитой. Там же, на кухонном фартуке, могут висеть сковороды и кастрюли.

«Осторожность следует соблюдать тем людям, у которых на кухне в непосредственной близости от варочной поверхности или над ней хранятся тяжелые предметы, ведь в суете их можно уронить как раз на плиту.

Участились случаи, когда жертвой кулинарных экспериментов становится телефон. Очевидно, телефоны падают из грязных или мокрых рук, когда люди сверяются с рецептами или делают фотографии своих кулинарных творений.

В страховую компанию также поступала информация о случаях «извержений» мощных блендеров – в одном таком случае клиенту пришлось перекрашивать потолок и стены. Во избежание таких происшествий рекомендуется придерживаться инструкции по эксплуатации техники – не превышать максимально допустимое количество продуктов, начинать со слабого режима, постепенно увеличивая скорость, при необходимости придерживать крышку и ни в коем случае не оставлять блендер без присмотра, чтобы успеть его оперативно выключить.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back