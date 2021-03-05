Вырвавшаяся из лап смерти Кая Линнус: я думала, вряд ли это что-то серьезное

На шее Каи до сих пор виден небольшой шрам.

"Вы хотите что-то спросить?"

Кая не могла ничего спросить. Ей вручили лист бумаги и карандаш ... Но из письма тоже ничего не вышло.

С этого момента Кая помнит все.

Суперзабота

Что ее кормили с ложки. Что ей чистили зубы и причесывали волосы. Что у нее под носом - словно усы - были маленькие тонкие трубочки, чтобы при необходимости можно было быстро дать дополнительный кислород. Она помнит писк мониторов.

Сначала Кая лежала в изоляторе, но затем был доставлен следующий пациент в очень тяжелом состоянии, и Кая заняла место на первой койке рядом с изолятором.

В большом зале она видела других пациентов. Всех их обходили и переворачивали с боку на бок, чтобы не возникали пролежни. Всех приходили кормить, поить и мыть. Только сейчас Кая поняла, что все это был КОРОНАВИРУС.

12 апреля после 16 дней интенсивной терапии, ее вернули в обычную палату. Когда Кая попыталась встать с постели, это ей не удалось.

"Я была расстроена, - вспоминает она. - Неужели я останусь такой?" Вечером приехал физиотерапевт. Вместе они выучили первые упражнения.

Через несколько дней врач похвалил ее: «Вы такая молодец!»

Кая ответила, что хочет домой, а движение - основа всего. Она становилась сильнее с каждым днем. Однако однажды во время чистки зубов, когда она слишком далеко отодвинула опорную раму, ноги у Каи задрожали. Она с грохотом упала. Так она лежала там, с ноющим от боли коленом, и ждала, пока не пришли медсестры.

"Мое тело так окоченело, что им пришлось потормошить меня, прежде чем я смогла встать", - удивляется Кая.

Кая пролежала в больнице 31 день, девять из них - в искусственной коме. Домой ее выписали 22 апреля. Дома она первым делом училась ходить вдоль стены. Затем шаг за шагом тренировалась на лестнице. В один день она сделала два шага, на следующий - три шага. Потом осилила сразу половину лестницы.

Врач инфекционного отделения Клиники Тартуского университета Анне Калласте сказала, что Кайя Линнус - пациентка с очень тяжелым течением коронавируса, которая во время выздоровления поразила ее своим чрезвычайно позитивным настроем.

На работу Кая вернулась через три месяца после болезни, 22 июня. Даже тогда ее еще преследовали больничные сны. Она долго не пила кофе, потому что не чувствовала его вкуса и запаха. Только сейчас, год спустя, здоровье Каи действительно восстанавливается. В новом году она снова выходит на прогулки: каждый вечер после работы проходит два-три километра.

Жизнь драгоценна

Кая точно не знает, где могла подцепить вирус. Может быть, на концерте в культурном центре Вярска, куда она ходила послушать Zetod. Очаг в санатории из-за нее не возник, никто из ее коллег не заболел. Ее муж болел дома, но была ли это корона?

Кая говорит, что коронавирусный год научил ее сосредотачиваться на себе. Дал понимание того, что вещей много не нужно, что денег можно тратить гораздо меньше. Что семью и друзей нужно беречь, а медиков ценить.