Пт, 5.03.2021
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В Финляндии на этой неделе на границе развернули 48 эстонцев

Финская полиция. ФОТО: HEIKKI SAUKKOMAA/AFP

Служба пограничной охраны Финляндии на этой неделе не пропустила на территорию страны 48 человек, приехавших из Эстонии, пишет YLE.

Морская пограничная охрана предупреждает, что негативный тест на коронавирус или справка о вакцинации не дают права попасть в страну, если не соблюдаются все критерии для пересечения границы, сообщает Yle.

Жителям Эстонии разрешено приезжать в Финляндии только по экстренным причинам, например по семейным обстоятельствам.

Нынешние правила пересечения границы действуют еще две недели.

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