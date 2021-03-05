В Финляндии на этой неделе на границе развернули 48 эстонцев
Служба пограничной охраны Финляндии на этой неделе не пропустила на территорию страны 48 человек, приехавших из Эстонии, пишет YLE.
Служба пограничной охраны Финляндии на этой неделе не пропустила на территорию страны 48 человек, приехавших из Эстонии, пишет YLE.
Морская пограничная охрана предупреждает, что негативный тест на коронавирус или справка о вакцинации не дают права попасть в страну, если не соблюдаются все критерии для пересечения границы, сообщает Yle.
Жителям Эстонии разрешено приезжать в Финляндии только по экстренным причинам, например по семейным обстоятельствам.
Нынешние правила пересечения границы действуют еще две недели.