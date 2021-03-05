Фото ⟩ Нелепость зашкаливает: планировка съемной квартиры в Лондоне

В западном Лондоне сдается студия, в которой есть место для мини-кухни, душевой кабины, туалета и односпальной кровати. Эта маленькая студия стоит столько же, сколько трехкомнатный дом на севере Англии, пишет The Sun.

Студия в Лондоне. ФОТО: zoopla.co.uk

В объявлении о сдаче квартиры внаем говорится, что это студия открытой планировки, и это правда: моясь в душе, вы можете следить, как готовится еда на плите, или, например, смотреть любимый сериал. В переводе по нынешнему курсу валют плата за наем такой квартиры - 927 евро в месяц.

Вы бы хотели здесь жить за эти деньги? ФОТО: zoopla.co.uk

Единственное помещение, в котором можно уединиться - это находящийся в уголке туалет, но он настолько мал, что люди с длинными ногами вынуждены сгибать их так, что колени достают до ушей. Туда не помещается даже щетка для унитаза.

Студия в Лондоне. ФОТО: zoopla.co.uk