Пт, 5.03.2021
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Фото ⟩ Нелепость зашкаливает: планировка съемной квартиры в Лондоне

Лондон. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Лондонский рынок съемного жилья не устает удивлять: вот, например, квартира-студия необычной планировки, передает Kodustiil.

В  западном Лондоне сдается студия, в которой есть место для мини-кухни, душевой кабины, туалета и односпальной кровати. Эта маленькая студия стоит столько же, сколько трехкомнатный дом на севере Англии, пишет The Sun.

Студия в Лондоне. ФОТО: zoopla.co.uk

В объявлении о сдаче квартиры внаем говорится, что это студия открытой планировки, и это правда: моясь в душе, вы можете следить, как готовится еда на плите, или, например, смотреть любимый сериал. В переводе по нынешнему курсу валют плата за наем такой квартиры - 927 евро в месяц.

Вы бы хотели здесь жить за эти деньги? ФОТО: zoopla.co.uk

Единственное помещение, в котором можно уединиться - это находящийся в уголке туалет, но он настолько мал, что люди с длинными ногами вынуждены сгибать их так, что колени достают до ушей. Туда не помещается даже щетка для унитаза. 

Студия в Лондоне. ФОТО: zoopla.co.uk

Подробности находятся ЗДЕСЬ.

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