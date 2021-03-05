Фото ⟩ Нелепость зашкаливает: планировка съемной квартиры в Лондоне
Лондонский рынок съемного жилья не устает удивлять: вот, например, квартира-студия необычной планировки, передает Kodustiil.
Лондонский рынок съемного жилья не устает удивлять: вот, например, квартира-студия необычной планировки, передает Kodustiil.
В западном Лондоне сдается студия, в которой есть место для мини-кухни, душевой кабины, туалета и односпальной кровати. Эта маленькая студия стоит столько же, сколько трехкомнатный дом на севере Англии, пишет The Sun.
В объявлении о сдаче квартиры внаем говорится, что это студия открытой планировки, и это правда: моясь в душе, вы можете следить, как готовится еда на плите, или, например, смотреть любимый сериал. В переводе по нынешнему курсу валют плата за наем такой квартиры - 927 евро в месяц.
Единственное помещение, в котором можно уединиться - это находящийся в уголке туалет, но он настолько мал, что люди с длинными ногами вынуждены сгибать их так, что колени достают до ушей. Туда не помещается даже щетка для унитаза.
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